Salaya: Harán falta "varios millones" para las ayudas económicas y sociales en Cáceres

Ep.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha valorado que harán falta "varios millones de euros" para diseñar el plan municipal de ayudas económicas y sociales tras la crisis del coronavirus, que dejará mermada la economía local debido a la paralización de la actividad y el cierre de muchos negocios.

"El Ayuntamiento de Cáceres hará el mayor esfuerzo que pueda para inyectar dinero en nuestra economía, para no dejar a nadie atrás, ayudar con los servicios sociales a quien lo necesite y ayudar a nuestros empresarios con todos los medios de los que dispongamos", ha recalcado.

Salaya ha anunciado que, a lo largo de esta semana, se llevará a cabo una reunión de la comisión de Economía, en la que se valorarán las medidas que se adoptarán en ese plan que necesitará "una inversión importante" para ponerlo en marcha.

Ese plan, que el alcalde ha denominado en algunas ocasiones como el del "día después", se diseñará en varios ejes como los servicios sociales, con ayudas a las personas más desfavorecidas, incentivos a autónomos y pymes, y campañas de promoción en el ámbito turístico para recuperar uno de los principales motores de la ciudad.

Para ello, habrá "ayudas directas", exenciones fiscales y otras medidas en campos como la cultura, juventud, etc. "Esta es la propuesta del gobierno que será consensuada con los grupos políticos", ha incidido el regidor, que ha anunciado que también se consultará a empresarios y sindicatos para determinar las propuestas.

"Tenemos que actuar rápido pero también con serenidad pensando que esto es muy largo y que no podemos caer en la precipitación", ha manifestado Salaya este lunes en una rueda de prensa online en la que ha insistido en que "ésa es la música y ahora hay que escribir la letra", que es la parte que hay que consensuar con los grupos políticos con representación municipal.

No obstante, en caso de no conseguir ese "gran consenso", Salaya ha avanzado que el plan de ayudas se llevará a cabo porque "no se puede perder el tiempo ni caer en la parálisis".

GARANTIZADOS LOS ALIMENTOS BÁSICOS

Respecto a la campaña que ha lanzado el Banco de Alimentos para recabar productos alimenticios y de primera necesidad, Salaya ha indicado que esta entidad ha recibido las remesas del gobierno incrementadas en un 5%, pero que como no se están realizando campañas de recogida de alimentos, como la 'Operación kilo' por ejemplo, se ha hecho este llamamiento para ir incrementando sus recursos.

No obstante, ha incidido en que "no hay un problema de falta de alimentos ahora mismo" y, en cualquier caso, si esto fuera así, el Ayuntamiento atenderá las necesidades básicas de la población.

"Todas las necesidades que nos llegan las atendemos recurriendo al Banco de Alimentos y si no puede en algún momento, el Ayuntamiento lo va a cubrir directamente", ha dicho.

Ya lo hizo al principio de la crisis incluso con "compras directas", ha dicho el alcalde, que insiste en que el gobierno local atiende a las familias, mientras que el Banco de Alimentos provee a las organizaciones.

"El acceso a alimentos básicos está garantizado en la ciudad y se va a hacer cargo el ayuntamiento", ha subrayado.

En esta línea, ha valorado "muy positivamente" que el papa Francisco haya puesto el foco en el aspecto social de esta crisis y abogue por la solidaridad entre países, porque con ello muestra la "mejor cara del cristianismo" y ayuda a "recuperar la fe en la Iglesia a mucha gente que se había alejado de ella".