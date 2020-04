El alcalde achaca situación Cáceres a que aglutina área Salud amplia con muchos servicios

Ep.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha achacado la situación de la ciudad, que registra los peores datos de infección por coronavirus de la región, a que es la capital de provincia de un área de Salud muy amplia que aglutina la mayoría de los servicios sanitarios y cuenta con el mayor número de plazas asistenciales en residencias de mayores de toda la región.



De hecho, veinte de los 29 fallecimientos registrados en las últimas 24 horas en Extremadura se han producido en el área de Salud de Cáceres, y además, 19 de los 29 eran usuarios de residencias de mayores.



Salaya ha recordado que "ahora mismo" hay abiertos en la ciudad tres hospitales -- el Hospital Universitario, el San Pedro de Alcántara y el Virgen de la Montaña que se reabrió para habilitar una treintena de camas-- y cuenta con más plazas en residencias de mayores que "ninguna otra ciudad de Extremadura".



"Por lo tanto, afrontamos unas dificultades que nos enfrentan a retos que no tienen otros lugares, y uno de los retos que asumimos es que somos algo más que la ciudad de Cáceres, porque somos la capital de la provincia y ejercemos como tal", ha dicho este jueves en una rueda de prensa online al ser preguntado por la situación que vive la ciudad respecto al coronavirus, que registra la mitad de contagios de toda la región.



Salaya ha insistido en que esta situación aboca a las autoridades a unas obligaciones que hay que cumplir "aunque se sufra por cumplirlas". "Pero es nuestra responsabilidad y lo llevamos de la mejor forma posible", subraya.



PROLONGACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA



A la pregunta de si piensa que se va a prolongar el estado de alarma debido a que no se consigue bajar la curva de infectados por coronavirus, ha dicho que "tiene toda la pinta" de que esto vaya a suceder, como ya han sugerido algunos responsables sanitarios.



"Mi opinión es que sí se va a prolongar más el estado de alarma", ha dicho el alcalde, que ha incidido en que la primera prioridad es la salud de los ciudadanos, por lo que el objetivo es "controlar esta situación de la mejor manera, que dure lo menos posible y que muera la menos gente posible", además de atender a los más vulnerables y recuperar la economía, como segunda prioridad.



En este sentido ha incidido en que "los cacereños responden bien al confinamiento y esto se tiene que notar y espero que se note", ha dicho, al tiempo que ha defendido que Cáceres fue una de las primeras ciudades españolas en reaccionar y en tomar medidas para parar los contagios por coronavirus, adelantándose a la aplicación de medidas que después han sido adoptadas por el Gobierno. "Hemos actuado de forma dura y sin dudar desde el primer día", ha defendido.



SEGUIMIENTO DE "EXCUSAS"



Por otro lado, el regidor ha informado de que la Policía Local de Cáceres ha controlado este miércoles a 416 vehículos y a 364 personas que se encontraban en la vía pública y sancionó a 25 de ellas por incumplir las restricciones del estado de alarma. Además, se hace un seguimiento de las "excusas" que los ciudadanos argumentan para salir a la calle con el objetivo de comprobar su veracidad y proceder a la multa en caso de que no sea así.



Así, ha puesto como ejemplo que varias de las personas multadas son de otras localidades que se habían desplazado a Cáceres para ir a la farmacia, pero tras comprobar que eso no era así, se les denunció. Otros de los denunciados pertenecen a un grupo de seis personas que se desplazaban por la ciudad en el autobús de forma reiterada y que también han sido multados.



Más allá de eso, el alcalde ha insistido en que los cacereños en su mayoría "cumplen" las normas de confinamiento y ha recalcado que los cuerpos policiales son "estrictos" con el seguimiento de las personas para que se cumplan las normas.



MASCARILLAS DE LUMBINI



Respecto a por qué no van a llegar a la ciudad las 50.000 mascarillas que había donado la ciudad nepalí de Lumbini, Salaya ha explicado que el envío se iba a realizar a través de la India pero este país asiático ha prohibido la salida de material sanitario porque también está muy afectado por el Covid-19.



Salaya ha recordado que Lumbini es una localidad fronteriza con India y el alcalde es una persona con "muy buenos contactos en ese país", por lo que se estaba gestionando el envío a través de esta país pero los envíos han quedado paralizados. No obstante, ha agradecido el esfuerzo del regidor nepalí que ha enviado un mensaje de ánimo a los cacereños a través de Internet.