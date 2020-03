Ayuntamiento Cáceres se hace cargo de ayuda a domicilio para una veintena de dependientes

Ep.

El Ayuntamiento de Cáceres ha resuelto el contrato con la empresa Eulen que estaba prestando el servicio de ayuda a domicilio, el cual ha sido suspendido por motivos de seguridad y para evitar la propagación del coronavirus entre sus usuarios.

Ahora, solo se mantendrá el servicio para una veintena de personas con dependencia que no disponen de apoyo familiar y se prestará de forma directa por trabajadores municipales.

El alcalde Luis Salaya ha informado este martes que la intención inicial del Consistorio cacereño era mantenerlo pero las directrices de las autoridades sanitarias regionales han sido las de atender solo a las personas de la Ley de Dependencia para "servicios esenciales", por lo que se ha acatado la decisión.

Así, se ha suspendido el contrato con la empresa concesionaria para asumirlo con medios propios municipales. Para ello, se dispone de 62 trabajadores que se han organizado en turnos para atender a 20 personas, de manera que cada trabajador visitará a un solo usuario sin rotar en los domicilios para no entrar en contacto ni con otros usuarios ni con otros trabajadores.

Además, se ha puesto en marcha el teléfono 927 21 23 39 para atender a personas mayores que necesiten algún servicio o quieran hablar con alguien para paliar el aislamiento.

RED VOLUNTARIOS

También para ayudar a todas las personas necesitadas en esta crisis sanitaria se ha creado la Red de Servicio Civil en Cáceres ante el Coronavirus (Red-Cor) en la que pueden inscribirse voluntarios que deberán tener una formación mínima para atender a las personas y que tendrán que seguir unos protocolos de actuación.

La red está impulsada por colectivos relacionados con la cooperación y la participación ciudadana bajo el cobijo del ayuntamiento que incorporará algunos técnicos para su puesta en funcionamiento como el del Consejo Local de la Juventud, David González o Enrique Hernández, que han sido algunos de los promotores de esta iniciativa solidaria.

El concejal no adscrito Teófilo Amores también formará parte del equipo de coordinación a petición propia. "Se coordinarán como ellos decidan y el ayuntamiento no va a entrar más allá", ha dicho el regidor, que ha aclarado que ya se dispone de un formulario para formar parte de la red y que el tipo de servicios que se prestarán son de apoyo al teléfono de consultas, acompañar a personas mayores a través del teléfono, hacer la compra, etc.

"Actuarán en distintos problemas que vayan surgiendo", ha subrayado. En relación con otros asuntos sociales como la ayuda a las víctimas de violencia de género, el alcalde ha recordado que se ha reforzado el teléfono 016 para atender los posibles casos que puedan surgir durante el confinamiento domiciliario, ya que esta circunstancia puede agravar la situación de las víctimas.

"No se cancela la atención a las víctimas, sino que se refuerza", ha incidido el regidor, al tiempo que ha recordado que todos los recursos nacionales, autonómicos y locales están funcionando con total normalidad.

"Trabajamos sin descanso para paliar la crisis sanitaria y para intervenir en la crisis social que poco a poco se va derivando ya de esta nueva situación", se ha lamentado el alcalde que ha dado las gracias a Cáritas por mantener los servicios de atención a las personas sin hogar.

A este respecto, el Ayuntamiento cacereño está adecentando, con labores de limpieza y desinfección, el albergue del edificio Valhondo para que pueda utilizarse por estas personas durante el día. También se están habilitando las 18 habitaciones con las que cuenta el edificio por si fuera necesario usarlas por alguna emergencia.

En cuanto a los servicios públicos de las empresas concesionarias, ha vuelto a incidir en que, por parte de la encargada de mantenimiento de parques y jardines se llevarán a cabo solo los trabajos urgentes como las podas de seguridad o el desbroce de los caminos de la Montaña para la prevención de incendios.

También se regarán los 1.000 árboles plantados en los últimos meses para no perderlos y se mantendrá el tratamiento puntual del picudo rojo para que no se extienda la plaga por las palmeras de la ciudad, pero se suspende el mantenimiento de jardines y las tareas que no sean prioritarias.

"No se va a cortar el césped de los jardines", ha zanjado. "Veremos una ciudad más descuidada por esta enorme crisis sanitaria que obliga a mantener los servicios básicos únicamente", ha recalcado Salaya, que ha recordado que también se ha apagado el funcionamiento de las fuentes ornamentales y la iluminación artística en la ciudad monumental para dar la sensación de ser "una ciudad en suspenso y animar a la gente a que se quede en su casa".

INVENTARIO DE RECURSOS DE PROTECCIÓN

El ayuntamiento cacereño está también llevando a cabo el recuento de recursos de protección como mascarillas o guantes para elaborar un inventario y ponerlo a disposición del Ministerio de Sanidad, tal y como estipula el decreto del Estado de Alarma.

La ciudad ha recibido la donación de 200 mascarillas por parte de la clínica veterinaria San Francisco de Asís, y un bidón de gel y guantes por parte de la empresa Arcoiris.

"Agradecemos la donación de medios de prevención que vienen muy bien para servicios de limpieza pero se informará al Ministerio de Sanidad para que dispongan de ellos por si son necesarios", ha aclarado.

Salaya ha informado también de que se han aplazado todas las bodas civiles que se iban a celebrar en los próximos días en la ciudad. La última se ofició el pasado sábado en el Salón de Plenos del ayuntamiento por parte del concejal de Participación Ciudadana David Santos.

Asimismo ha recordado que los parques de la ciudad como el del Príncipe, el Rodeo, Padre Pacífico y Ribera del Marco continúan cerrados y las áreas de juegos infantiles clausuradas aunque los jardines que no tienen recintos vallados están abiertos pero se recomienda que no se utilicen.