PP de Cáceres dice que "no es prioritaria" la retirada de la Cruz y no apoyará su traslado

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha indicado que quitar la Cruz de los Caídos "no es una prioridad ni para los cacereños ni para el PP", por lo que su grupo no apoyará su traslado de la plaza de América.

Mateos ha reconocido que existe un acuerdo plenario de 2004 que se aprobó por unanimidad para evitar la división de la ciudad sobre este tema pero, cree que "no es un sentir" que tengan los cacereños porque el monumento "forma parte del día a día", y para la mayoría "no" representa un símbolo franquista, y "no ofende a nadie".

Así, ha indicado que, en los encuentros que los concejales del PP han mantenido con diversos colectivos, han constatado que "en Cáceres no existe una demanda social que justifique la retirada de la Cruz", por lo que ha pedido al alcalde Luis Salaya y a su equipo que, antes de tomar una decisión, "escuchen a la sociedad cacereña" y "no se dejen influir por aquellos que están más por crispar que por construir en la ciudad".

"Creemos que hay grupos políticos que quieren provocar la división por lo que el PP no va a aprobar ningún proyecto que rompa o enfrente a la sociedad cacereña y, por lo tanto, no apoyaríamos en ningún caso el traslado o retirada de la Cruz", ha espetado Mateos.

El portavoz 'popular' cree que el Gobierno debe saber distinguir entre una necesidad, una prioridad o "un tema político" y, por lo tanto, convocar la mesa de movilidad para tratar este asunto como ha pedido Unidas Podemos, "sería un gravísimo error" y el PP "no lo va a apoyar".

Asimismo, ha criticado que la primera iniciativa en pro de la ciduad que presenta Unidas Podemos sea una propuessta que "busca la rivalidad y el enfrentamiento de la sociedad".

"Si el PSOE y Unidas Podemos firmaron este acuerdo, el PP no lo va a apoyar porque no es una demanda de la ciudad", ha insistido este viernes en rueda de prensa en la que ha aclarado la postura de su grupo respecto a este asunto.

"La ciudad tiene otras necesidadres y hay que priorizar", ha subrayado Mateos, que recuerda que, a día de hoy, se desconoce el "impacto social y económico" al que habrá que enfrentarse tras la crisis del coronavirus. Asimismo, ha recordado que el PP hace una oposición "responsable" pero ha criticado los "cambios de criterio del gobierno local en varios aspectos".

CONTRADICCIONES DEL GOBIERNO

En este sentido, se ha referido a las "contradicciones" del gobierno azul contrato de la zona azul que se va a licitar con una ampliación de plazas cuando en la legislatura pasada el PSOE votó en contra porque decía que era "obsoleta", pero ahora con el nuevo pliego se hará un contrato muy similar al del PP adaptado a la realidad de la ciudad y a zonas como la de 'los obispos' que, ante su inminente peatonalización, ya no podrán contar con zona azul.

Respecto a la presencia de plomo en las tuberías de edificios de la ciudad monumental, Mateos ha recordado que Salaya el pasado mes de mayo se comprometió a cambiar el saneamiento público y a establecer ayudas a los vecinos, pero ahora "ocho meses después" ofrece las "mismas" soluciones que ya puso el PP encima de la mesa.

"Pedimos al Gobierno altura de miras, que se ocupe de lo importante y que trabaje por el futuro de la ciudad", ha dicho, el portavoz, que ha comenzado su comparecencia tasnmitiendo un mensaje de tranquilidad y unidad a los cacereños ante la situación y ha pedido que se sigan las indicaciones de los expertos sanitarios para que el coronavirus tenga el menor impacto posible en la ciudad.

A partir de hoy, el PP va a suspender su asistencia a actos públicos y limitará su actividad a las reuniones de órganos de gobierno del partido, que ha pedido a su personal que realice teletrabajo.