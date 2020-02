Canal de Isabel II reclama al Ayuntamiento más de 2 millones por la revisión de la tarifa

Ep

La empresa concesionaria del agua en Cáceres, Canal de Isabel II, ha presentado una demanda ante el juzgado de lo Contencioso para solicitar al Ayuntamiento de Cáceres que le abone la cantidad de más de 2,2 millones de euros para compensar la revisión de tarifas de los años 2009 y 2010.

No obstante, ha aclarado que la cantidad que se reclama corresponde a una compensación de crédito, que ascendía a 2,6 millones de euros del anterior contrato de la empresa concesionaria que, ahora, pide que se le compense con 2.254.000 euros del "cuarto pago del exceso del canon actual acordado en el contrato", ha dicho el portavoz.

No obstante, Licerán ha indicado que esta compensación "no es factible" porque la anterior alcaldesa Elena Nevado firmó una resolución, con fecha de 14 de junio del año pasado, en la que dictaba que las cantidades que la empresa reclamaba "no coinciden con lo solicitado" y tampoco "son los mismos conceptos que se reclaman en mayo de 2016".

"El ayuntamiento entiende que esta deuda no existe y esperamos que el juzgado también lo estime así", ha subrayado el portavoz, que ha incidido en que lo importante es que las concesionarias cumplan sus contratos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

También en relación con otra contrata, en este caso la de mantenimiento y vigilancia de edificios públicos, colegios e instalaciones deportivas, que ha sido adjudicada recientemente a la empresa Conyser, otra de las empresas que concurrió al concurso ha presentado una reclamación.

Se trata de Clece que ha demandado también al ayuntamiento al entender que ha sido excluida "injustamente" del proceso de adjudicación del lote 1 del contrato de limpieza, mantenimiento y conservación de instalaciones municipales y pistas deportivas.

En la Mesa de Contratación su oferta quedó fuera de valoración porque la mercantil no había presentado el Plan de Igualdad que es obligatorio para todas las empresas de más de 250 trabajadores. El ayuntamiento le solicitó la documentación pero no la presentó en tiempo y forma.

"Nosotros procederemos a la firma de los contratos con independencia de que el juzgado tenga que resolver si el proceso ha sido correcto o no", ha concluido Licerán en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.