PP pide en la Asamblea un "plan de rescate y equidad" para la sanidad cacereña

Ep

"No nos merecemos esta sanidad", ha dicho la portavoz de los 'populares' en el parlamento extremeño, Cristina Teniente, que ha criticado este jueves que Cáceres tiene "una sanidad de tercera", y que los profesionales sanitarios "están desbordados" por la falta de personal y de recursos en los hospitales cacereños, donde se "están desmantelando unidades", como el caso del servicio de cirugía vascular.

A este respecto, Teniente ha pedido que se restituya "con urgencia" este servicio en el Hospital Universitario de Cáceres donde ha sido cerrado, de manera que los pacientes tienen que ser derivados al hospital de Badajoz para ser atendidos.

"Se desmanteló el servicio de cirugía pediátrica y estamos viendo casos sangrantes con oncología infantil y no queremos tener que lamentar ninguna desgracia con cirugía vascular con las derivaciones al hospital Infanta que lo están saturando", ha dicho.

En cuanto a las listas de espera, la portavoz ha desgranado los datos que arrojan que un paciente cacereño tiene que esperar el doble que un pacense para operarse, o el triple que un enfermo del Área de Salud de Mérida. En cuanto a especialidades, en oftalmología, en Cáceres se esperan 117 días par operarse, mientras que en Badajoz la lista de espera es de 67 días y en Mérida de 40.

En el caso de traumatología, un cacereño espera 244 días, un pacense 62 y en Mérida 66, y para una prótesis de cadera en Cáceres se atiende a los 265 días, mientras que en Badajoz 66 o 84 días en Mérida. Son datos extraídos de la página web del SES, ha dicho Teniente, que ha estado acompañada por el portavoz del PP en el ayuntamiento cacereño, Rafael Mateos.

El PP también ha pedido una solución para el "cierre" del Punto de Atención Continuada (PAC) en el hospital Nuestra Señora de la Montaña, que se trasladará al hospital San Pedro de Alcántara. Según el PP este traslado está provocando que el centro de la ciudad se quede sin un servicio y aumentan los tiempos de espera para pruebas diagnósticas porque se saturan las urgencias del San Pedro.

Teniente ha criticado que se justifique el aumento de las listas de espera como consecuencia de la puesta en funcionamiento del nuevo hospital, y ha reprochado que el hecho de que los servicios "estén divididos" en dos centros hospitalarios ha hecho que en el nuevo hospital no haya algunas especialidades ni servicios centrales, ni interconsultas, lo que genera problemas de coordinación.

LA CAFETERÍA EN UNA CARPA

"Es tal el problema de planificación que todavía tenemos la cafetería en una carpa", ha espetado la portavoz, por lo que ha calificado como "un insulto para los cacereños" cuando el consejero de Sanidad, José María Vergeles, "sale presumiendo del medio hospital".

Respecto a las obras de la segunda fase del hospital, Teniente ha insistido en que "no aparece" la financiación europea en los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) ni en 2020, ni en 2021 ni en 2022 para realizar las obras de la segunda fase del hospital cacereño.

"No está garantizada la financiación europea para el proximo programa operativo porque están peleando ahora por ella, por lo que nos han contado en las elecciones un cuento que ahora se demuestra que no es", ha subrayado Teniente, que ha recalcado que es necesario "un plan de rescate" para las listas de espera, para los servicios "desmantelados" y para que no se produzcan "nuevos recortes".

La portavoz también se ha referido a la "huida de profesionales" por la "precariedad" laboral que soportan en la región, y la falta de recursos, que obliga a "realizar un plan de eficiencia en la gestión para la sanidad de Cáceres" y un equilibrio de los recursos.

"No nos merecemos esta sanidad", ha espetado Teniente que ha recordado que la situación ha provocado que la semana pasada, medio millar de personas se echaran a la calle a pedir mejoras en el servicio sanitario.

"SILENCIO CÓMPLICE" DE SALAYA

En la misma línea, el portavoz municipal Rafael Mateos ha insistido en el "continuo tijeretazo" que se está haciendo a la sanidad cacereña con el "silencio cómplice" del Gobierno de Luis Salaya que no reivindica mejoras para la ciudad desde el ayuntamiento.

Mateos ha recordado que la ciudad "lleva mucho tiempo" soportando las deficiencias de la sanidad mientras que el alcalde "mira a otro lado", "guarda silencio" y dice que "la calidad de la sanidad es buena". "Que le pregunte a los cacereños si la calidad de la sanidad es buena", ha espetado.

Por ello, ha pedido al Gobierno cacereño que "recrimine públicamente" a Vergeles esta situación porque "el PSOE lleva años triturando la sanidad en Cáceres".

"Pedimos a Luis Salaya que intervenga y que salga en defensa de los intereses de los cacereños como alcalde de la ciudad que es", ha concluido Mateos.