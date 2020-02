La DOP Torta del Casar factura casi 5 millones de euros y duplica ventas en Andalucía

Ep

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar ha certificado durante la pasada campaña 360.452 kilos de queso, lo que significa un ligero aumento del 2,95% respecto a la certificación de 2018, y una facturación de 4.901.118,41 euros.



El ejercicio 2019 se ha cerrado con 28 ganaderías inscritas, 17.800 cabezas de ganado y 7 industrias en producción certificada, según los datos facilitados por el presidente del Consejo Regulador, Ángel Juan Pacheco, que ha señalado este miércoles en rueda de prensa que la DOP "se ha mantenido estable en cuanto a operadores, y ha crecido ligeramente en kilogramos de producto certificado".



"Estamos en un momento de madurez que no obstante no nos satisface completamente porque se debe incrementar la certificación con el objetivo de llegar a los 400.000 kilos, que es un volumen que nos permitirá afrontar más proyectos", ha dicho Pacheco.



Aunque la producción total de leche ha disminuido respecto a 2018, ha crecido el volumen de la que se ha transformado en las queserías (del 60,87% al 64,15%), lo que indica un ligero ajuste entre oferta y demanda.



Según el presidente de la DOP, hay "menos cabezas productoras" y "algo menos de producción de leche", pero no afecta a la certificación, ya que todavía está saliendo del circuito DOP cerca de un 36% del total. También ha resultado algo mayor el índice de certificación en 2019, que llega al 93,49% del queso elaborado bajo la norma de calidad de la DOP.



ANDALUCÍA Y ESTADOS UNIDOS



En cuanto a la distribución de las ventas de Torta del Casar, la proporción comercializada en el territorio nacional ha seguido siendo mayoritaria, con casi el 96 por ciento frente a poco más del 4 por ciento de ventas en el exterior, por lo que uno de los objetivos que se marca la DOP es trabajar por aumentar las exportaciones de este queso tradicional.



El mercado nacional, con 344.609 kilos, se ha distribuido de la siguiente forma: 114.370 kilos en Extremadura; en la Comunidad de Madrid se vendieron 106.611 kilos; en Cataluña y la Comunidad Valenciana 57.822; Andalucía es la zona donde se ha producido un mayor incremento pasando de los 20.474 kilos en 2018 a 42.265 en el ejercicio de 2019; en el País Vasco y Galicia 8.532 y en el resto de España la cifra ha llegado a 14.479 kilos.



El director del Consejo Regulador, Javier Muñoz, ha indicado que "Extremadura y Madrid absorben más del 64% de las ventas, aunque este año lo que más destaca es el crecimiento de Andalucía, mercado en el que poco a poco la Torta del Casar se está haciendo un hueco, gracias a nuevos acuerdos comerciales y la labor del Consejo Regulador en esa comunidad que a pesar de suponer un poco más del 12%, el crecimiento anual ha superado el 48%".



Respecto a las exportaciones, ha aumentado el consumo de Torta del Casar en Estados Unidos y Canadá más de un 45 por ciento con respecto al año anterior, habiéndose comercializado 15.843 kilos en mercados exteriores, el 83,07 por ciento se vendió en Europa (13.161 kilos), en el área de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica se vendió el 11,40 por ciento de las exportaciones (1.807 kilos), siendo el restante 5,53 por ciento (876 Kilos) comercializados en otras zonas del mundo.



Según Muñoz, "la exportación es una asignatura pendiente de la Torta del Casar, con casi 16.000 kilos, un 4,4% de las ventas, el margen de crecimiento es muy alto, pero es cierto que tenemos un producto muy difícil, por delicadeza y singularidad".



AUMENTA EL CONSUMO DE FORMATO PEQUEÑO



Por formatos de Torta del Casar comercializados, este último año ha aumentado especialmente el consumo del formato pequeño (menos de 500 gramos) pasando de 251.777 unidades en 2018 a 316.721 unidades en 2019. El consumo de formato mediano (entre 500 y 800 gramos) sin embargo, ha bajado levemente, pasando de 299.701 unidades en 2018 a 298.944 el pasado año.



Muñoz ha explicado que "después del fuerte crecimiento del formato mediano en 2018, este año el mayor impulso lo ha tenido el formato pequeño, con un crecimiento de un 25,8%, recuperando el nivel de 2016". "Esta subida viene derivada principalmente de la incorporación plena a la certificación de una de las queserías, que ha basado su oferta en este formato con acuerdos comerciales con nuevos distribuidores, aunque también otros productores han trabajado más en tamaño pequeño", añade.



LA CASA DEL SOL, NUEVO ESPACIO DE PROMOCIÓN



Durante la presentación de los datos económicos, la DOP Torta del Casar ha dado a conocer el acuerdo de colaboración con la Casa del Sol, restaurante y el albergue situado en el centro histórico de Cáceres, para llevar a cabo acciones de promoción y difusión del producto durante 2020.



Para ello, el Consejo entregará a la Casa del Sol una aportación económica a fin de cubrir los gastos del desarrollo y ejecución de experiencias en que esté presente el queso amparado, tanto en actividades de cata como gastronómicas, todas ellas dirigidas al público visitante o alojado.



El responsable de cocina del restaurante, Miguel Ángel Díaz, ha explicado que se desarrollará por parte del personal de la Casa del Sol un taller de cocina con Torta del Casar al mes y la Torta del Casar estará presente en la carta del restaurante y tapería, así como en la tienda del establecimiento.



También se diseñarán, editarán y se situarán los elementos necesarios que permitan la identificación de la Casa del Sol como establecimiento para el conocimiento de la Torta del Casar, especialmente en la sala de experimentación y formación.



"Continuamos con la estrategia de dirigirnos al turista que visita tanto Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad, como la provincia, al objeto de conozca y pruebe la Torta del Casar, y así se extienda su consumo por todo el territorio nacional", ha concluido Pacheco, que ha abogado por la unión de los productores en cooperativas para salvar la situación actual del campo.