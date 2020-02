PP de Cáceres alerta del problema de espacio en el cementerio

Ep

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha mostrado su preocupación por el problema de espacio en el cementerio donde, a fecha de 14 de febrero, hay 17 nichos libres que proceden de concesiones vencidas recientemente.

Según un informe técnico, diez de estas tumbas proceden de concesiones de 99 años y están situados en los primeros patios del recinto histórico, y los siete restantes proceden de vencimientos de concesiones a cinco años y están situados en la ampliación del cementerio municipal.

Ante esta circunstancia, Mateos ha lamentado la "dejadez" del PSOE en este tema "importante" para la ciudad, y ha criticado que se culpe al anterior Ejecutivo de esta situación, ya que "ampliar y mejorar el cementerio no es una prioridad, sino una obligación de cualquier equipo de Gobierno".

El portavoz 'popular' ha recordado que la tercera fase de ampliación del cementerio está presupuestada en 1,2 millones de euros y que en las arcas municipales hay más de 2,5 millones de euros procedentes de la venta de parcelas municipales en la anterior legislatura y que se dispone de más de 600.000 euros de modificaciones presupuestarias que se pueden destinar a inversiones.

"Esa es la herencia que el PP le dejó a Luis Salaya", ha sentenciado Mateos, que añade que la obra de ampliación del cementerio "es perfectamente asumible por el ayuntamiento en la situación actual", ha recalcado Mateos, quien añade que "Cáceres tiene un gobierno ausente, perdido, y al que le come el día a día porque está más preocupado de los intereses personales que de los generales de los cacereños".

Así, Mateos ha criticado al portavoz municipal y concejal de Fomento, Andrés Licerán, por su "falta de conocimiento y de gestión" en estos meses de legislatura, y ha insistito en que la falta de espacio en el cementerio es una cuestión "transcendental" para la que "ni siquiera" se contempla una partida presupuestaria en el borrador de Presupuestos para 2020.

En rueda de prensa ha recordado este lunes, respecto a la paralización de las obras de ampliación, que aunque se haya remitido el asunto a la Comisión Jurídica de Extremadura para que dictamine sobre la resolución del contrato con la empresa adjudicataria, "también hay mecanismos para paliar las incidencias" que hayan podido surgir con el retraso de la obra, por lo que la "responsabilidad" es del equipo de Gobierno para solucionar esos problemas.

NO HABRÁ PRESUPUESTOS EN EL PRIMER TRIMESTRE

Respecto al calendario de aprobación de los presupuestos para 2020, cuyo pleno extraordinadio se ha anunciado para el miércoles, día 26, Mateos ha dicho que "no" se van a cumplir los plazos porque "todavía" no se ha convocado la Comisión de Economía, lo que debe hacerse con dos días hábiles de antelación, y después el pleno tiene que ser cinco días hábiles más tarde.

Con estos plazos, según el portavoz 'popular', el pleno no puede celebrarse el próximo miércoles, con lo que se iría al último día hábil de febrero para una aprobación inicial del presupuesto. Después hay un mes de exposición pública, más resolución de alegaciones y aprobación definitiva, por lo que "no habrá presupuestos en el primer trimestre del año", ha sentenciado Mateos.

"Es un retraso injustificable", ha dicho Mateos, que ha recordado que el PSOE cuenta con el apoyo de Unidas Podemos y el concejal no adscrito Teófilo Amores para aprobar las cuentas, por lo que se trata, según ha dicho, "de un problema de incapacidad". "El PSOE no es capaz de cuadrar los presupuestos", ha espetado.

Mateos ha criticado a la concejala de Economía, María Ángeles Costa, por estar "ausente", ya que de las doce comisiones que se deberían haber convocado en esta legislatura, solo se han reunido siete y dos de ellas han sido para la sesión constitutiva, una al comienzo y otra en diciembre por el cambio de organigrama.

"Las otras cinco se han reunido con contenido de escasa importancia" porque "la Comisión de Economía está paralizada", ha recalcado Mateos, que ha puesto a disposición del PSOE la "experiencia" de los concejales del PP para "cuadrar" los presupuestos. "Cuanto más retraso haya, hay menos tiempo para poner en marcha las inversiones que se contemplen en los mismos y menos posibilidades de ejecutarlas", ha dicho.

TRANSPARENCIA Y REDES SOCIALES

Respecto a los datos de transparencia que se han dado a conocer la semana pasada y que arrojan que el Ayuntamiento de Cáceres es el más transparente de Extremadura, según un estudio realizado por la empresa Dyntra, y que el alcalde, Luis Salaya, es el octavo más transparente de España, Mateos ha lamentado que la ciudad "haya perdido cinco puestos", ya que en 2018 era el tercer ayuntamiento más transparente a nivel nacional por encima de ciudades como Sevilla, Málaga, Zaragoza o Bilbao.

"Nos alegramos de que la ciudad siga siendo la más transparente de Extremadura", ha incidido, al tiempo que añade que, a nivel nacional, "Cáceres es menos transparente con el PSOE en el gobierno de la ciudad".

Mateos ha pedido también que no se utilicen las redes sociales del ayuntamiento como un "instrumento político" del PSOE, ya que se comparten perfiles personales de cargos socialistas no solo a nivel municipal, sino a nivel regional o "alguna diputada nacional".

Y, ha concluido que "es una politización y una instrumentalización total de los recursos del Ayuntamiento de Cáceres, que es la casa de todos y no solo de los socialistas y de sus amigos".