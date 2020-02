La rehabilitación de la muralla de Cáceres descubre nuevos hallazgos que

Ep.



La rehabilitación de la muralla de Cáceres, cuya primera fase se está realizando en la zona de la Torre de los Pozos, ha dejado al descubierto nuevos hallazgos arqueológicos del monumento de origen almohade, que se enseñarán a la población en una jornada de puertas abiertas para 50 personas, que se celebrará el sábado 22 de febrero, con visita a los andamios colocados para la obra.



Se trata de la iniciativa denominada 'Abierto por obras' que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Cáceres con el objetivo de hacer accesible a la ciudadanía las grandes intervenciones en materia patrimonial y cultural que se están llevando a cabo en la ciudad, en lo relativo a la recuperación de patrimonio.



La idea es que los cacereños puedan visitar esas obras y conocer de mano de los técnicos estas intervenciones, "en una experiencia inédita hasta ahora en Cáceres", tal y como ha indicado el concejal de Patrimonio, José Ramón Bello, que ha explicado este lunes en rueda de prensa que este proyecto se va a extender a lo largo de toda la legislatura en otras intervenciones.



"Es una iniciativa que se ha llevado a cabo en otras localidades de Europa que son Patrimonio de la Humanidad con bastante éxito, y que esperamos también lo sea en nuestra ciudad", ha dicho Bello, que ha indicado que el objetivo "es hacer accesible a la ciudadanía las grandes obras, despertar el interés y la curiosidad para que en una jornada puedan convivir con los arqueólogos, restauradores y arquitectos que están haciendo posible, en este caso, la recuperación de la muralla almohade".



En la visita se explicará a los que la realicen el motivo de la recuperación de la muralla, que está considerada "la característica histórica más importante de la ciudad", ha dicho Bello, que la ha calificado como "una auténtica joya al contener epigrafías y simbología original de época almohade" como decoraciones en forma de estrella hechas con cal que no son visibles desde el suelo debido a la altura en la que están colocadas.



"Es una experiencia única, porque se van a poder ver a un metro de distancia las joyas de la muralla", ha recalcado el edil quien ha anunciado que, además, han aparecido hallazgos arqueológicos "muy sorprendentes" pero no ha desvelado cuáles son porque se presentarán el próximo lunes día 17 a los medios de comunicación en una visita a las obras.



PREVIA INSCRIPCIÓN



En cuando a la jornada abierta el público tendrá lugar el sábado 22 de febrero, y las inscripciones pueden hacerse a partir del miércoles anterior, día 19, en la página web del ayuntamiento (www.ayto-caceres.es/inscripcion-obras), donde también estará toda la información sobre medidas de seguridad y procedimiento para la selección de las personas que quieran participar.



Podrán hacerlo 50 personas en 10 grupos de cinco cada uno, que se subirán a los andamios para conocer cómo se restaura este monumento que cuenta con once siglos de antigüedad. No podrán acudir menores de 14 años ni los que midan menos de 1,40 metros de estatura, así como las personas que padezcan vértigo de altura, ya que se subirá a unos 25 metros, con la colaboración de técnicos y trabajadores de la empresa Cyrespa, que lleva a cabo la obra de restauración.



Este programa de 'Abierto por obras' se aplicará a todas las intervenciones que tengan un interés y un impacto en la ciudad, según ha dicho Bello, aunque de momento solo se hará en el patrimonio público que sea digno de dedicarle un día a la difusión, pero "la intención es hablar con otras administraciones y asociaciones para ampliarlo", ha manifestado.



"La investigación y la restauración es muy importante, pero sin la difusión no vale para nada; hay que hacerlo llegar a la gente lo que estamos haciendo y con ese objetivo nace este programa", ha subrayado.



El concejal ha recordado que en esta primera fase, que se espera esté terminada en septiembre, se podrán ver los trabajos de restauración en el Baluarte de los Pozos, y el lienzo de San Roque, hasta el Arco del Cristo. Para la segunda fase, se han solicitado las ayudas al 1,5% cultural del Ministerio de Fomento para actuar desde la Torre Redonda hasta la Torre del Horno.



En total, la recuperación integral de la muralla según el plan director incluye seis fases con un presupuesto total de más de 10 millones de euros.



NIDOS DE VENCEJOS



Respecto a los nidos de vencejos que hubo que retirar de la Torre de los Pozos y que retrasó dos meses el inicio de la obra, el edil ha explicado que se trabaja en coordinación a pie de obra con los técnicos de la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, y "todas las cuestiones" que se están llevando a cabo en la muralla están teniendo en cuenta el calendario de migraciones de aves y la época de nidificación.



"Estamos respetando lo que nos dice medio ambiente y en coordinación", ha insistido el concejal a preguntas de los medios sobre este asunto, al tiempo que ha avanzado que las cajas para que puedan anidar los vencejos estarán colocadas "en marzo" en un antemural que se va a reconstruir entre el Baluarte de los Pozos y el Arco del Crito.