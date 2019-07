2.600 comunidades propietarios Cáceres deberán adaptar antenas por nuevas frecuencias TDT

Unas 2.600 comunidades de propietarios de 94 municipios del norte de Cáceres deberán adaptar sus instalaciones de antenas colectivas por el cambio de frecuencias de la TDT que arranca este miércoles, 24 de julio.



Para ello, dispondrán de un plazo de seis meses y también de ayudas públicas, mientras que en el resto de la provincia las actuaciones comenzarán a principios del próximo año.



Así pues, con el fin de facilitar la transición y minimizar el impacto para la ciudadanía, las cadenas de televisión emitirán simultáneamente a través de las frecuencias nueva y antigua (simulcast) antes de proceder al apagado de esta última.



En la mayor parte de los municipios, esta emisión simultánea tendrá una duración de seis meses y, en algunos municipios será de tres meses.Este proceso no implicará la aparición ni desaparición de canales de televisión, simplemente se desplazan de frecuencia, y, además, no implicará la obsolescencia de televisores ni descodificadores TDT.



El subdirector general de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico del Ministerio de Economía y Empresa, Antonio Fernández-Paniagua, y el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García Muñoz, han presentado este martes en Cáceres las actuaciones previstas en relación a la liberación de frecuencias del Segundo Dividendo Digital.



En concreto, Fernández-Paniagua ha explicado que el cambio de frecuencias "no afectará por igual" a todos los edificios y, en concreto, deberán realizar adaptaciones los edificios comunitarios de tamaño mediano o grande que estén equipados con sistemas monocanales o centralitas programables, toda vez que las viviendas individuales no necesitarán esta adaptación.



Esta adaptación supone que, durante los próximos seis meses, unas 2.600 comunidades de vecinos en las que viven 42.400 personas, el 29 por ciento de la población del área geográfica de Cáceres Norte, deberán contactar con un instalador registrado para realizar los cambios necesarios en los sistemas de recepción de sus edificios.



La información de contacto de estos se encuentra en el Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD) y en la página web www.televisiondigital.es, según ha informado en una nota de prensa el Ministerio de Economía.



Habitualmente, será el administrador de fincas o el presidente de la comunidad de propietarios quien contacte con los instaladores, siendo lo más recomendable comparar distintos precios antes de tomar la decisión de contratar.



Aquellas comunidades que, siendo necesario, no realicen las adaptaciones sobre los sistemas de recepción de la señal TDT de sus edificios, podrían dejar de ver algunos de los canales de televisión de los que disfrutan en la actualidad hasta que realicen las actuaciones.



Fernández-Paniagua también ha señalado que, independientemente del tipo de equipo de recepción de señal de los edificios, todos los ciudadanos deberán resintonizar sus televisores para poder disfrutar de la oferta completa de TDT, una vez que finalicen los simulcast hacia finales de enero de 2020.



La población que no haga esta resintonización podría dejar de ver algunos de los canales de televisión de los que disfrutan en la actualidad.



SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL



El cambio de frecuencias de la TDT se produce a consecuencia del llamado Segundo Dividendo Digital, por el que se debe liberar, por mandato europeo, la banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico para permitir el despliegue de futuras redes de telecomunicaciones 5G, antes del 30 de junio de 2020.



Este proceso es muy similar al Primer Dividendo Digital de 2015 y se mantiene así la apuesta de situar a España entre los países líderes en el desarrollo de esta tecnología, que impulsará la competitividad del tejido empresarial y facilitará la aparición de innovaciones disruptivas.



En los 94 municipios del área geográfica de Cáceres Norte, por la que se comienza estas actuaciones, migrarán dos frecuencias que afectarán a diferentes canales de televisión. En los restantes municipios de Extremadura, las actuaciones comenzarán paulatinamente a partir de septiembre, iniciándose en la mayor parte de los municipios en el primer trimestre de 2020.



AYUDAS PÚBLICAS



Para minimizar el impacto de este proceso sobre la ciudadanía, el Consejo de Ministros aprobó mediante Real Decreto el pasado 21 de junio la concesión directa de subvenciones por valor de 145 millones de euros, que serán gestionadas por la empresa pública Red.es.



Las ayudas irán destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por el Segundo Dividendo Digital.



Las cuantías de la subvención oscilan entre 104,3 euros y 677,95 euros, en función de la infraestructura previamente instalada, y el último día para presentar solicitudes será el 30 de septiembre de 2020.



Por tanto, los ciudadanos podrán consultar todas sus dudas en la página web http://www.televisiondigital.es/, y en el teléfono 901 20 10 04 y en el 954 30 65 01. A partir del 2 de agosto, este último será sustituido por la línea de atención telefónica 910 889 879.