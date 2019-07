Gobierno Local cacereño no eliminará plazas aparcamiento para personas movilidad reducida

El equipo de gobierno de Cáceres ha asegurado que no eliminará plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, en la ciudad sino que "aún hay obras que no están recepcionadas y por lo tanto no es que se hayan eliminado las plazas existentes sino que se está estudiando una ubicación diferente".

Así lo ha asegurado el portavoz del equipo de Gobierno, Andrés Licerán, a través de nota de prensa, tras las críticas realizadas este pasado viernes por Unidas Podemos tras reunirse con la Agrupación de AA.VV. de Cáceres y mostrar su preocupación por el "número considerable de plazas de aparcamiento para discapacitados que han desaparecido, durante las últimas obras sin que se hayan repuesto".

Ante estas críticas, Licerán ha explicado que había obras ya proyectadas previamente "en las que ni en el proyecto se contemplaban plazas de aparcamiento de movilidad reducida", por lo que el equipo de Gobierno "está intentando solucionarlo por lo que se ha pedido diferentes informes a la Policía como a Infraestructuras para ver cómo solventarlo".

Esta situación se da principalmente en la zona Centro y la Plaza Mayor "y hemos pedido los informes para poder decidir dónde ubicarlas, pero no vamos a suprimirlas", señala Licerán.

Por tanto, ha concluido asegurando que "no es que se hayan reducido ni vayan a desaparecer estas plazas", sino que en estos momentos "se están buscando ubicaciones posibles para hacer más fácil la vida a muchas personas que así lo necesitan".