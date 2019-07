La Diputación de Cáceres aplicará la ley regional de memoria histórica

Ep.



La presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, ha señalado que la institución provincial se va a regir por la Ley 1/2019, de 21 de enero, de memoria histórica y democrática de Extremadura, a la hora de conceder las ayudas y subvenciones a los municipios para evitar problemas como el que ha surgido en la Diputación de Badajoz.



Cabe recordar que un juzgado pacense ha declarado nulo el decreto que regula las bases de una convocatoria de ayudas de la Diputación de Badajoz vinculadas a la memoria histórica. Al Ayuntamiento de Baadajoz le fue denegada la subvención por no atender a los requerimientos sobre la existencia de los vestigios franquistas y ahora un juzgado le da la razón.



Cordero ha explicado que a finales de año podrá estar listo el Catálogo de Vestigios Franquistas que está elaborando la diputación cacereña para saber cómo está este asunto en los municipios de la provincia, y ha añadido que el caso de la Diputación de Badajoz es diferente porque se rigió por la ley nacional y eso ha dado lugar a algunas denuncias que han acabado en los juzgados.



No es el caso de la provincia de Cáceres, que "tomará como base" la ley regional y "no incidiremos en algo que después pueda tener problemas", ha explicado Cordero en declaraciones a los medios sobre este asunto tras la presentación del nuevo organigrama de la diputación cacereña.



"Tenemos una ley regional y hay que utilizarla", ha sentenciado, al tiempo que añade que en la provincia de Cáceres no ha habido ninguna denuncia similar a la de Badajoz. Aquí, los alcaldes enviaron el listado de vestigios franquistas y "no hay ningún mal ambiente" porque los ayuntamientos "quieren cumplir la ley" y "ser asesorados al máximo para que al final se cumpla la ley como se tiene que hacer en todos lugares", ha dicho Cordero.