Diputación de Cáceres celebra su última sesión plenaria cerrando la legislatura

Ep

La Diputación de Cáceres ha celebrado este miércoles su última sesión plenaria de esta legislatura 2015/2019 antes de que la nueva corporación tome posesión de sus escaños en el Pleno que tendrá lugar este sábado, día 29. Estará conformada por 17 caras nuevas, ya que solo ocho de los 25 diputados repiten en sus escaños, entre ellos la propia presidenta, Rosario Cordero, que afrontará su segundo mandato.



En esta sesión, en la que únicamente se han aprobado las actas de sesiones anteriores, la presidenta de la institución ha dirigido unas palabras de agradecimiento a los trabajadores y trabajadoras de diputación cacereña porque su trabajo ha contribuido a conseguir los objetivos del equipo de Gobierno.



También ha dedicado unas palabras a los diputados y diputadas, deseándoles "lo mejor para la nueva etapa". Asimismo, ha considerado que ha sido una legislatura en la que se han conseguido "determinados consensos". "He querido ser una presidenta que tiende la mano", ha dicho en una sesión plenaria que apenas ha durado cinco minutos.



En declaraciones posteriores a los medios de comunicación, Cordero ha destacado de la legislatura que se cierra, algunos "puntos clave" como la autonomía local que se ha procurado. "Nos hemos empeñado en que fuera una realidad, haciendo llegar a los ayuntamientos más dinero y permitiendo que sean ellos los que decidan la inversión en base a sus necesidades", ha dicho.



También ha destacado que estos últimos cuatro años se ha trabajado en igualdad real entre hombres y mujeres aunque "aún queda mucho por hacer", ha reconocido. Cordero ha calificado el trabajo por la memoria histórica como "importante", ya que se ha contribuido a la recuperación de víctimas del Franquismo y al asesoramiento a los municipios".



En el ámbito cultural, ha destacado que la cultura ha llegado a todos los rincones ya que se aumentó el presupuesto un 20% para ampliar la programación a todas las localidades y ofertar actividades de diversas disciplinas.



MEDIO AMBIENTE, DESPOBLACIÓN Y ASESORAMIENTO



De cara a la próxima Legislatura, Cordero ha incidido en que las cuentas de la institución están "saneadas" ya que, en 2016, se amortizó la deuda de 16 millones que había, "algo importante para el nuevo equipo de Gobierno", ha indicado.



En este sentido, ha adelantado que su próximo Gobierno tendrá tres pilares fundamentales, algunos de los cuales "se han quedado en el cajón por falta de tiempo en estos años", como es la apertura de un Consorcio Medioambiental, que se llamará Medio XXI, con el fin de que se ocupe de todo el ciclo del agua, pero, fundamentalmente, de la "depuración de aguas residuales en todos y cada uno de los municipios".



También se reforzará el asesoramiento a municipios y se seguirá trabajando en el reto demográfico, "porque la provincia se juega mucho, y los pueblos, aunque pequeños, tienen herramientas y posibilidades para dar la vuelta a los datos, siempre que entre todos nos coordinemos", ha concluido.



BUENA ARMONÍA PERO POCOS ACUERDOS



Por su parte, el portavoz del PP en la legislatura que acaba, Alfredo Aguilera, ha destacado la "buena armonía" que ha habido en la corporación saliente pero ésta "no se ha traducido en acuerdos en común" que se podrían llevar a cabo para "luchar contra los verdaderos problemas de la provincia.



Aguilera ha lamentado que, después de estos cuatro años de gobierno socialista en la diputación cacereña, "no solo hay los mismos problemas que cuando empezó la legislatura, sino que se han agravado".



Se ha referido, por ejemplo, al empleo, a la despoblación y al índice de pobreza en la provincia y considera que, si el eguipo de Gobierno "se hubiera dejado asesorar por la oposición se podrían haber tomado medidas más eficaces para corregir estos problemas", ha dicho.



"Se han empeñado en sus políticas arcaicas de gobiernos socialistas que ya se han puesto en práctica en Extremadura y que han estado abocadas al fracaso y no se han dejado asesorar", ha subrayado el portavoz 'popular' que repetirá como diputado en la próxima legislatura aunque no ha desvelado si seguirá siendo portavoz de su grupo.



Para la nueva etapa Aguilera reclama que el equipo de Gobierno cuente con la oposición que "puede aportar su granito de arena" y que "se busquen nuevas fórmulas para no repetir los errores durante estos cuatro años", ha concluido en declaraciones a los medios tras la sesión plenaria.