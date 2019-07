Corporación municipal guarda minuto de silencio en Cáceres por víctimas violencia machista

Ep.

Miembros de la Corporación municipal de Cáceres han guardado este martes un minuto de silencio en repulsa por los asesinatos de las mujeres víctimas de la violencia machista cometidos en el último mes, que elevan a 25 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, y 15 los menores huérfanos víctimas de esta violencia, en lo que va de año.

Así, desde enero de 2003, fecha en la que comenzó el recuento oficial de víctimas, son mil las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

Para recordar a las víctimas todos los días 25 de cada mes, se celebra en las escalinatas principales del edificio consistorial cacereño una concentración silenciosa organizada por el Consejo Sectorial de la Mujer.

En el acto, que ha contado con la presencia del alcalde, Luis Salaya, y concejales de todos los grupos políticos con representación municipal menos Unidas Podemos, se ha leído un manifiesto para "lanzar un no por la mujer que sufre y aguanta por miedo a afrontar sola la vida", un "no contra quien utiliza su miedo", un "no al que calla la violencia de su amigo", un "no por los niños y niñas que presencian y sufren ese calvario".

"No a la violencia y sí a la esperanza, a la libertad, a la paz y al futuro solidario. Un futuro que depende de lo que hoy ven nuestras hijas e hijos. Eduquémosles en un ambiente de respeto y justicia porque para ellas no queremos la bofetada ni el insulto", recoge el comunicado que ha leído este martes en la capital cacereña la concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido.