Desarticulada en Badajoz una banda que suplantó la identidad de 17 personas

La Guardia Civil, en el marco de la 'Operación Golden Finger', ha desarticulado en Badajoz una banda que suplantó la identidad de 17 personas para realizar estafas comerciales.



Asimismo, se han detenido e investigado a cinco vecinos de la capital pacense por los delitos de estafa, suplantación de identidad, falsificación de documentos y pertenencia a grupo criminal organizado. Acciones delictivas que llevaron a cabo desde 2019 en diferentes municipios de las provincias de Badajoz, Cáceres, Sevilla y Madrid.



La investigación se inició tras la denuncia de un vecino de Alconchel, quien relató a los agentes que le habían realizado numerosos cargos fraudulentos a su cuenta corriente, relacionados con contratos y altas de telefonía para los que no había dado su consentimiento.



Con el análisis exhaustivo de la documentación aportada por el denunciante y gestiones realizadas con empresas y entidades bancarias, el Área de Investigación de la Guardia Civil del Puesto Valdebotoa-Badajoz obtuvo suficientes indicios para averiguar que no se trataba de un caso aislado, sino que existían otros hechos delictivos de similares características con una "clara vinculación" a una misma banda perfectamente organizada, compuesta por cinco integrantes y asentada en la capital pacense.



La coordinación y la dirección la llevaba a cabo su cabecilla, quien distribuía los cometidos a realizar por cada uno de ellos, con el objetivo de obtener datos personales y bancarios de las víctimas, empleando el método conocido por 'buzoneo', que consiste en sustraer al descuido la correspondencia postal del interior de buzones pertenecientes a terceras personas, o como en otros casos, mediante "el abuso de la confianza de personas mayores".



Datos esenciales, que eran utilizados para suplantar las identidades, siempre de manera no presencial preferentemente de personas de edad comprendidas entre los 65 y 75 años, e incluso ya fallecidas, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.



Con ello conseguían realizar contratos de manera fraudulenta, tanto de líneas telefónicas, servicios de Internet, así como compras de artículos de telecomunicación y joyería. Unos efectos que posteriormente vendían a terceras personas o en centros de compra-venta de oro.



De este modo, con estas pruebas incriminatorias se pudo implicar a los cinco integrantes de la banda, todos ellos vecinos de Badajoz, a los que el pasado jueves se les detuvo por 39 acciones penales en estafas, suplantación de identidad, falsificación de documento y pertenencia a grupo criminal organizado, perpetradas desde el 2019 a 17 vecinos de diferentes municipios de Badajoz, Cáceres, Sevilla y Madrid, por un valor de 13.600 euros.



Por tanto, a los ahora detenidos se les ha intervenido parte de las joyas, material de comunicación y telefonía que adquirieron fraudulentamente. Las diligencias instruidas, junto con los detenidos e investigados, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción Badajoz.