Fragoso: Si de él depende, no habrá "ningún cambio" en Ayuntamiento tras abandono de Vélez

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha valorado en relación al abandono del concejal Alejandro Vélez de la formación Vox con la que concurrió a las elecciones municipales que, si de él mismo depende, "no va a haber absolutamente ningún cambio" en el Consistorio, excepto aquellos que vienen impuestos por la ley, como la disolución del grupo político y que pase a la condición de edil no adscrito de la corporación.

"Estas son unas circunstancias que no son elegidas por mí, a mí lo que me corresponde es administrar la realidad que en cada momento sucede y, de lo que mí dependa, no va a variar absolutamente nada de las circunstancias en las que en este momento estamos", ha señalado Fragoso en declaraciones a los medios a preguntas de los periodistas por su parecer ante el abandono del hasta ahora concejal de Vox en el ayuntamiento, Alejandro Vélez, de dicha formación y cómo puede afectar al consistorio.

Para el regidor, la ciudad vive un momento "trascendental desde el punto de vista estratégico por muchas de las cuestiones que en este momento están sucediendo", que ha tildado como "positivas" y en las que, "por lo menos" en el periodo que le queda "de compromiso con la alcaldía de la ciudad", "no va a haber ningún elemento que genere inestabilidad" ni "incertidumbre".

"En la medida en la que de mí dependa tampoco lo va a haber en los siguientes años, la ciudad se está jugando su futuro, se está jugando la creación de miles de puestos de trabajo, se está jugando poder liderar la recuperación económica de Extremadura", ha continuado, para reiterar que "ya le gustaría a muchas ciudades en España y en Europa en plena crisis económica, como la que estamos viviendo, tener las oportunidades que en este momento se abren en la ciudad de Badajoz".

De esta manera, ha incidido en que en la medida en la que de él mismo dependa "no va a haber inestabilidad política institucional que pueda en algún caso entorpecer esta realidad": "¿Que me gustaría no tener que gestionar esto? Pues para qué os voy a engañar, pero es verdad que en los ochos años que llevo de alcalde solo me ha faltado quedarme preñado porque de todo me ha ocurrido", ha agregado en alusión a la pasada legislatura.

"A partir de ahí pues, en cada momento, me corresponde tomar las decisiones que tengo que tomar", ha sostenido Fragoso, que ha recordado que no eligió de cabeza de lista de su organización a Alejandro Vélez, ni ha elegido "pegarnos el partido con el concejal", ni "echarlo y que los jueces lo reincorporen" o que ahora él decida que su partido "ya no cumple los valores con los que él se presentó e irse".

Como alcalde, ha reafirmado, su responsabilidad "está en garantizar la estabilidad de la institución de cara a unos meses que son importantes para la ciudad".

DELEGACIONES Y ASESORES

Sobre esto último y preguntado por si Alejandro Vélez mantendrá las delegaciones de Limpieza y Poblados, Francisco Javier Fragoso ha planteado que, si de él mismo depende, "no va a haber absolutamente ningún cambio", "más allá" de aquellos que vienen impuestos por la ley, de manera que una vez que él comunique que abandona su partido habrá que disolver su grupo político, que "dejará de existir" y no tendrá "ninguna configuración económica", como también pasará a ser un concejal no adscrito de la corporación.

Interpelado también por la situación de los asesores de Vélez y también integrantes de Vox que abandonan el partido, Antonio Pozo y Juan Antonio Morales, Fragoso ha considerado que esto "ya se resolvió hace meses", una vez que el partido "lo echó ilegalmente porque el juez lo readmitió" y ante lo cual y "para evitar estas complicaciones y dejando claro lo que dice la legislación", todo el personal de confianza, incluso el que temporalmente adscribe a las responsabilidades de los grupos políticos, "son personal del alcalde".

"Y, por lo tanto, en este caso aquello se resolvió y los adscribí a las funciones de Limpieza y él mientras sea concejal de Limpieza tendrá su secretario como tienen otros muchos concejales, y tiene un asesor", ha detallado, al tiempo que ha admitido: "no nos engañemos, si queremos hacernos la trampa al solitario nos la hacemos, evidentemente ese es el coste que tiene la estabilidad en la ciudad, punto".

Cabe recordar que en el último pleno Alejandro Vélez votó en contra de algunos de los puntos de las comisiones de Economía y Recursos Humanos por no haberse cumplido, en su opinión, los compromisos que se tienen con él, sobre lo cual el regidor ha valorado que "el único problema" que tiene Vélez es que alguna de las cuestiones que tienen habladas del futuro de sus delegaciones "van mucho más lentas de lo que a él le gustaría", una "lentitud" que, en todo caso, "no tiene nada que ver" con que "piense que se debe a que él es el".

Así, ha comentado que hay cuestiones de mejora del contrato del Servicio Público de Limpieza que es "partidario de hacerlas" pero "van un poco más lento de lo que a él le gustaría" o relativas a la modificación de las condiciones de dedicación de los operarios de Poblados, otra delegación que lleva, que "todavía no se ha podido ejecutar" porque, entre otras cosas, hay que "equilibrar" con los sindicatos; junto con que "nada tiene que ver con que sea él el que lleve esas delegaciones, sino que las cosas en Palacio pues van despacio".

Finalmente, sobre la alternancia en la alcaldía entre Partido Popular y Ciudadanos y si se facilita el relevo al necesitarse de un concejal no adscrito, en lugar de un edil de Vox, Francisco Javier Fragoso ha reiterado que, si de él mismo depende, "las circunstancias son exactamente las mismas que a principio de la legislatura", y que "no" ha elegido la aritmética que tiene el ayuntamiento, sino que los ciudadanos han votado y han dado el resultado aritmético que "ahora" a él le corresponde "en este caso como alcalde de la ciudad gestionar".

"A partir de ahí lo que yo debo anteponer, en mi criterio, son lo que yo considero el interés prioritario de la ciudad de Badajoz, y en este caso el principal interés de la ciudad de Badajoz es la estabilidad", ha defendido el regidor.

En este punto, ha rememorado que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, "ha dicho muchas veces que uno de los grandes valores de Extremadura para la inversión está en la estabilidad política", por lo que, en lo que dependa de él, la ciudad de Badajoz "no va a ser el juego del enredo político, de la oportunidad de un determinado momento de la ambición por esto y por lo otro".

"A costa de que, precisamente ahora, nos jugamos miles de puestos de trabajo y un futuro increíble para la ciudad de Badajoz", ha concluido Fragoso, que ha alertado de que se puede "poner en peligro", y que con él "no" van a "contar para ese juego".