PSOE Badajoz urge a alcaldesa Alburquerque cesar "inmediatamente" en sus responsabilidades

La Ejecutiva Provincial del PSOE de Badajoz ha exigido este viernes, día 26, a la alcaldesa de Alburquerque y secretaria general de este partido en dicha localidad, Marisa Murillo, que cese "inmediatamente" en todas sus responsabilidades bajo las siglas del Partido Socialista Obrero Español.



"Le instamos a que dimita de todos sus cargos públicos y orgánicos", ha anunciado el secretario general de los socialistas de la provincia de Badajoz, Rafael Lemus, que ha recalcado que "desde este momento" van a iniciar un expediente disciplinar "con el objetivo de que sea expulsada del PSOE con carácter inmediato" y que este último paso lo harán por el trámite reglamentario de este partido.



En su intervención en una rueda de prensa en la sede del PSOE en Badajoz, Lemus ha trasladado igualmente que se pondrán en contacto con los concejales y concejalas del Grupo Socialista para estudiar la situación y proponer una nueva candidatura a la alcaldía, ante lo cual ha querido quedar "claro" que, desde las instituciones, los socialistas no van "a permitir que Alburquerque se hunda por la mala praxis de su regidora".



Como ha recordado, el PSOE gobierna en 120 municipios de los 180 que hay en la provincia de Badajoz y lo acontecido en Alburquerque, según ha querido resaltar, "es un hecho aislado que condenamos y con el que pondremos todas las instituciones en las que estamos gobernando todos los esfuerzos para revertir dicha situación", a la vez que ha recordado que el pasado 12 de enero ya hizo pública la posición del partido sobre la situación "compleja" que se estaba viviendo en Alburquerque.



Así, se ha referido a que una serie de trabajadores públicos estaban sufriendo "grandes retrasos" en el cobro de sus nóminas y que en aquella ocasión ya reprobaron la labor de la corporación municipal de Alburquerque y "por responsabilidad" a su alcaldesa; y ha expuesto que, "lejos de solucionarse", la situación "se ha enturbiado aún más" y hasta el momento no han tenido noticia de que se vaya a presentar un plan de viabilidad, solicitado en enero por el PSOE, para "recortar la abultada deuda que el Ayuntamiento de Alburquerque ha contraído en los últimos años".



Ha sumado además que, en los últimos días, en el PSOE se han enterado por la prensa de la dimisión de varias ediles del Ayuntamiento de Alburquerque y que no tienen "ninguna información de dicha crisis" por parte de la alcaldesa y secretaria general del PSOE de Alburquerque, así como el "clima de desencanto y rechazo que se está produciendo en el pueblo".



