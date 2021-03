Gobierno Local Badajoz "indignado" ante críticas del PSOE sobre el pacto PP-Cs

Ep

El primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz, Ignacio Gragera, ha mostrado su "absoluta indignación" ante las críticas del PSOE sobre el grado de cumplimiento del pacto de gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos, sobre lo cual ha expuesto que "mienten descaradamente".

Según ha recalcado Gragera, en el PSOE "saben que el cumplimiento del pacto es muy superior al que ellos establecen", pero "están más pendientes de la guerra, del barullo, de meter ruido, de generar enfrentamiento, de generar crispación, que de sumar a esta ciudad".

A preguntas de los periodistas por su valoración ante las críticas del Grupo Socialista sobre el cumplimiento, que cifra en un 25 por ciento, del pacto de gobernabilidad entre PP y Cs y puntos concretos como un plan para mejorar las instalaciones deportivas o el parking de Valdepasillas, Ignacio Gragera ha sostenido respecto a la "interpretación" que hace el PSOE del cumplimiento o no del pacto que "no" muestra su "sorpresa" porque "por desgracia ya no" le sorprende nada".

"Mienten descaradamente sobre el nivel y el volumen de cumplimiento del pacto", ha asegurado, a la vez que ha detallado en cuanto a la dotación relativa a las instalaciones deportivas "que dicen que no se ha cumplido", pero que en los últimos meses se ha visto cómo se ha renovado "de manera absolutamente integral" el campo de fútbol del Cerro de Reyes, que ya está en uso de los chavales del barrio aunque los trabajos "no han terminado", dado que en la Plataforma de Contratos del Sector Público están "ya" los pliegos para la mejora del alumbrado.

Asimismo, es "inminente" el inicio de las obras del previsto junto al Seminario, o en Villafranco y en Gévora también se han mejorado y generado césped artificial en los diferentes campos municipales.

También ha sumado que se ha aprobado en el Plan de Impulso, con cargo al préstamo solicitado por el ayuntamiento, la renovación integral del campo de césped de La Granadilla o que hay una serie de inversiones "muy importantes" en la Fundación Municipal de Deportes (FMD), así como que, a día de hoy, hay tres campos que ya están en marcha que "no existían y se han mejorado, ese plan de infraestructuras deportivas", y que hay otros dos que se están haciendo.

De este modo, ha tachado de "absolutamente falso lo que dice el PSOE en este caso sobre que no hay un plan de infraestructuras deportivas" y ha abundado en que el "problema" es que "quizás ellos no conocen o no prestan la atención suficiente para saber todo lo que se está haciendo en las diferentes áreas de este ayuntamiento".

"NO HAY QUE HACERLES CASO"

Para Gragera, "parece que olvidan de manera descarada y de manera absolutamente voluntaria que todo el trabajo que se hace ya está en marcha", y ha agregado que "no solo es que esté en marcha sino que son absolutas realidades", al tiempo que ha destacado, ante "las polémicas además absolutamente infundadas que hay o que pretenden hacer ver", que también se están ejecutando las obras de la piscina de la Margen Derecha, una instalación deportiva que "va tomando forma".

"No sólo es que no haya que hacerles mucho caso, es que mienten descaradamente", ha continuado el portavoz municipal, que ha recalcado que esas instalaciones deportivas y el plan de instalaciones deportivas "está siendo una realidad" y están "cumpliendo con ella".

Respecto al aparcamiento proyectado en Valdepasillas, Gragera ha reconocido que hay "ciertas dificultades" como consecuencia de la pandemia y de que había gente interesada, pero hasta la fecha "no han demostrado ese interés".

Además, ha explicado en cualquier caso que se están "dando pasos" por parte del ayuntamiento, como la realización por la Policía Local de un estudio sobre las plazas, el volumen de tráfico o rotación de la zona.

Así, ha apuntillado que el equipo de gobierno sigue con la idea de hacer ese aparcamiento en el entorno de Godofredo Ortega y Muñoz dado que "es muy necesario", y que el Grupo Socialista "olvida que, por desgracia, durante el último año hemos sufrido una pandemia que ha hecho que muchas empresas vuelvan a replantearse cuáles son sus objetivos, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus proyectos".

Pese a ello, el ayuntamiento continúa con la idea de hacerlo, "verá la luz" y, si no hay ninguna empresa interesada, buscarán fórmulas para hacerlo o a través del presupuesto municipal.

"No hay que hacerles demasiado caso, porque un día dicen una cosa, otro día dicen la otra y el tercer día, cuando uno está despistado, resulta que dicen una tercera; entonces uno ya no sabe muy bien a qué atenerse, si realmente quieren sumar por esta ciudad o lo único que quieren es el titular de todos los días", ha concluido Ignacio Gragera.