PSOE critica que Ayuntamiento Badajoz deja de invertir casi 7 millones en mantener calles

Ep.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha criticado que el consistorio ha dejado de invertir casi siete millones de euros en el mantenimiento de calles en los últimos nueve años, y que la bajada de la inversión en asfaltado, bacheo y acerado de ejercicios anteriores es el origen de la actual "falta" de mantenimiento.

Así, y en relación a los contratos de asfaltado y bacheo por un lado y de acerados por otro lanzados recientemente por el "tripartito" para "revertir o intentar revertir esta situación", ha sostenido que "no va a desaparecer el mal estado del callejero pacense" y que "ni de lejos se va a poder solucionar el problema".

En este sentido, ha remarcado que las partidas presupuestadas para este fin, antes del PP en solitario y después con el apoyo de Ciudadanos y actualmente de Ciudadanos y Vox "se vuelven en contra de ellos" y, sin entrar a valorar el grado de ejecución que "siempre fue inferior", ha calculado que en 2014 se invirtió más que sumando el 2017 y 2018, o que en 2011 en un solo año lo mismo que en 2018, 2019 y 2020 "juntos".

"Esta es la comparativa de las propias decisiones del Partido Popular que han tenido sus consecuencias, en el 2010, hace 10 años, el ayuntamiento invertía 2.100.000 euros en bachear, asfaltar y acerados, y en el 2021 1.300.000 euros", ha criticado, para sostener que separar por un lado el contrato de acerado y por otro el de bacheo y asfaltado "demuestra que desde hace años" el PSOE tenía "razón" sobre el "deficiente" mantenimiento de la ciudad.

Sin embargo, en el Grupo Socialista no dan "por buenas" las cantidades que se ha previsto invertir en los tres próximos años dado el estado de la ciudad, y considera que tanto un contrato como otro son "insuficientes" puesto que suman 1,3 millones este año cuando, en su opinión, debieran irse a 2,3 millones y, según sus cálculos, el equipo de gobierno ha dejado de invertir desde 2012 en el mantenimiento de las calles unos 6,7 millones y de media 750.000 euros al año "tirando por lo bajo".

"Ha habido una colosal falta de inversión, no es de extrañar que esto ayude a que las cuentas estén saneadas, yo le pido al equipo gobierno que reflexione y priorice sobre todo esto que le estamos trasladando desde el Grupo Socialista", ha apuntillado Cabezas, para quien si reflexionan y priorizan "se darán cuenta de que las dos licitaciones de acerados y bacheo y asfaltado no es un plan de choque" y el alcalde Francisco Javier Fragoso "se va a ir y en verdad nunca entendió aquello de dedicarse a las pequeñas cosas".

CON B DE BACHEJOZ

En una rueda de prensa telemática relativa al "mal estado" del callejero de la ciudad, Cabezas ha recordado que en abril de 2018 presentó un estudio realizado por el PSOE, que llegó a la conclusión de que 346 calles presentaban baches, baldosas sueltas, calzadas deterioradas o grietas y pidió invertir 3,5 millones de euros en ese año y los posteriores para "corregir la situación", en una rueda de prensa en la que se "vaticinó lo que ha ocurrido: que de seguir así, con un mantenimiento muy deficiente, la ciudad no corregiría la situación y presentaría un estado de dejadez".

En 2021, ha continuado, el PSOE ha decidido echarse a las calles para "testar" cómo están las mismas dentro de una iniciativa llamada 'Con B de Bachejoz' y cuya conclusión es que han encontrado 258 "puntos negros" o baches en 163 calles analizadas, que suponen el 12 por ciento del total, y en las que "especialmente" el firme está "peor" que en 2018.

Además, otras 224 calles más sufren desperfectos "significativos, pero no tan graves" y calculan que han revisado el 37 por ciento del callejero pacense. A este respecto, ha apuntillado que los 10 barrios que "lideran la lista con peor estado de sus calles" son San Roque, Casco Antiguo, Cerro de Reyes, Valdepasillas- La Paz, Antonio Domínguez, Suerte de Saavedra, María Auxiliadora, Cañadas Las Moreras, Jardines del Guadiana, Huerta Rosales-Granadilla o Santa Engracia-Gurugú-UVA-Colorines.

PARQUES INFANTILES

Por otro lado, el portavoz socialista se ha referido a la polémica abierta en relación a la reapertura de los parques infantiles y que, después de que la pasada semana dijera que si no se abrían el viernes iría al juzgado, Fragoso "ha movido ficha y ha dejado de reflexionar consigo mismo" y está "intentando" abrirlos tras contar con el protocolo solicitado a Sanidad al respecto.

En su opinión, a Fragoso "le ha pillado el toro con la tardanza en la apertura de los parques infantiles" y se ha preguntado cómo pueden abrirlos otros ayuntamientos de la región o por qué pide un protocolo a Salud Pública cuando el resto de alcaldes los han abierto y los contagios de Covid-19 se mantienen e "incluso se reducen".

"Quiero pensar que el resto alcaldes y alcaldesas de Extremadura no son unos descerebrados ni unos irresponsables, claro que no, el señor Fragoso llora por todo para justificar su falta de reflejos", ha concluido, para pedirle que "no le vuelva a pillar el toro" o que "no le pille dos veces".