Gallardo ve que la "gran trasformación" que necesita España pasa por los ayuntamientos

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha defendido que la "gran transformación" que a su juicio necesita España pasa por los ayuntamientos porque éstos aportan "bienestar desde lo más próximo", y en consecuencia ha abogado por una dotación de "recursos suficientes" para los mismos.

Así, ha rechazado el planteamiento que, según indica, "siempre se ha pensado" de que los ayuntamientos son administraciones que "malgastan el dinero" cuando "en realidad es justo lo contrario", ya que "aportan bienestar desde lo más próximo, que es conocer los problemas con rostro humano y no en cifras porcentuales".

De este modo se ha pronunciado en una entrevista la pasada noche en 'La Brújula' de Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que Gallardo ha afirmado también que él cree "firmemente" en las autonomías y que el desarrollo autonómico "ha alcanzado su máximo" e incluso habría que "repensarlo" en algunos aspectos, como por ejemplo en materia de Salud Pública, ya que la pandemia de la Covid-19 ha puesto "ha demostrado que los virus no conocen las rayas y que no puede haber distintas medidas".

En todo caso, ha defendido que "la gran transformación que necesita este país pasa por los ayuntamientos". "Yo creo que la gran transformación que necesita este país es que nuestros mayores en el Parlamento sepan que los ayuntamientos ya somos mayores de edad, que hemos llegado a la madurez y que podemos aportar claramente", ha afirmado.

Al mismo tiempo, Gallardo ha destacado que los presupuestos de la Diputación de Badajoz hayan salido adelante por unanimidad de PSOE, PP y Ciudadanos, y ha considerado que este ejemplo de acuerdo no se produce en otros ámbitos nacionales como el Gobierno central o el Congreso "muy probablemente porque desde el Parlamento se ve con demasiada lejanía lo que es el día a día en la calle y esa proximidad está en los ayuntamientos".

"Soy un político que piensa que cuando se tiene mayoría absoluta como es el caso nuestro en la diputación uno tiene que llevar a cabo su programa íntegro y para eso es necesario una oposición fuerte y no buscar que haya unanimidades... pero no es menos cierto que porque en la diputación la mayoría somos alcaldes o concejales tenemos una visión muy próxima a los ciudadanos que nos hace ver en estos tiempos de pandemia lo que la gente quiere no son zozobras sino certidumbres", ha apuntado como base para alcanzar el "consenso" en la Diputación de Badajoz.

"Eso es en definitiva lo que nos ha llevado en este tiempo de pandemia, el pensar fundamentalmente en la gente, que independientemente de que uno pueda pensar que efectivamente cuando uno tiene mayoría tiene que llevar a cabo todo su programa y poderse equivocar y la oposición ser alternativa haciendo oposición, en este momento lo que la gente desea es que nos pongamos de acuerdo, que seamos capaces de llegar a consensos que permitan en definitiva que nos equivoquemos lo menos posible", ha dicho.

PAPEL DE LAS DIPUTACIONES

Por otra parte, Gallardo ha defendido también que el papel actual de las diputaciones provinciales "está muy lejos del que se conoce muchas veces desde la atalaya de La Castellana en Madrid".

"Yo creo que muchas veces se piensa en una institución que ya no es, sino que se ha transformado a lo largo de este tiempo", ha dicho, al tiempo que ha defendido que "especialmente en Extremadura" cree que no se conocería "la Extremadura de hoy tan rural si no fuera también por el papel decisivo de las instituciones provinciales".

En este sentido, ha afirmado que se siente "orgulloso", por ejemplo, de que la Diputación de Badajoz haya participado en un proyecto para instalar un cajero automático en 30 municipios de la provincia pacense que estaban en situación de exclusión financiera, y que da cobertura a 13.000 habitantes.

"Si queremos poner en valor y potenciar el turismo rural tenemos que tener pueblos que dispongan de servicios tan básicos como son los cajeros automáticos", ha espetado.

También, sobre el "Banco Bueno" puesto en marcha por la diputación pacense, Gallardo ha dicho que esta denominación se decidió "no porque el resto fuera malo, sino porque somos un poquito mejor", al prestar a los ayuntamientos dinero a interés cero; y ha destacado que hasta el momento la institución provincial tiene prestados 57 millones en esta iniciativa.