Interponen en Badajoz 70 sanciones por botellones y 38 por incumplir el toque de queda

De este total de intervenciones de la Policía Local de Badajoz, 70 han sido por el consumo de alcohol en la vía pública o "micro botellones descontrolados", 158 por el uso inadecuado de mascarillas o material de protección o 38 por el incumplimiento del toque de queda, junto con cuatro detenciones, tres de ellas por agresiones y una por violencia de género.



Igualmente, por la participación en reuniones, fiestas, eventos y actos similares en espacios públicos o privados donde también se incumplía la normativa sanitaria ha habido 43 avisos y 28 sanciones; por el incumplimiento por parte de establecimientos abiertos al público del límite de aforo o el horario 12 sanciones y por el incumplimiento del número máximo de personas permitidas 34.



Del mismo modo, ha habido 14 sanciones por no mantener la distancia mientras se fuma, 17 actas por el consumo de sustancias estupefacientes, cinco intervenciones de armas blancas y 23 relativas a fiestas en naves o locales.



Así lo ha anunciado la concejala de Seguridad Ciudadana, María José Solana, junto al superintendente jefe de la Policía Local, Rubén Muñoz, informando sobre las actuaciones de la Policía Local en estos cinco últimos días en los que ha coincidido la entrada en vigor del decreto que flexibilizaba las medidas sanitarias con el desarrollo de una fiesta "importante" para la ciudad como el Carnaval.



Sobre esta última fiesta, Solana ha parafraseado al alcalde, Francisco Javier Fragoso, al señalar que en este momento se está "casi invernando, pero para coger más impulso el próximo año"; a la vez que ha señalado que, después de estos cinco días, se puede hacer una evaluación "más global" de la percepción en materia de seguridad y qué es lo que se ha cumplido, "que es mucho", y lo que se ha incumplido, "que también hay".



Al respecto, ha agradecido a toda la ciudad en términos generales el respeto que se ha mantenido a la actual normativa y que tiene como "clara" finalidad conseguir que la situación sanitaria derivada de la pandemia de la Covid-19 "finalmente sea un recuerdo", como también ha querido hacer un "especial" agradecimiento a la labor desarrollada por la Policía Local en estos cinco días y a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil.



Y es que, como ha recordado, "normalmente" en los Carnavales de Badajoz había "un despliegue profesional y de servicio público sin matices con un número importantísimo" de policías y guardia civiles para que se desarrollasen con "normalidad", acerca de lo cual ha aseverado que, en este caso y en la misma línea, ha habido un "gran despliegue profesional" por parte de estos cuerpos para que se pudiese disfrutar "en la medida de que esa flexibilidad lo permitía, pero al mismo tiempo con cabeza y con sentido común".



LOS DATOS SE DUPLICAN



En lo que a datos se refiere, la concejala ha comparado estas 435 intervenciones o actuaciones de la Policía Local entre la noche del viernes 12 a la del martes 16 con la media habitual de unas 200 en una semana aproximadamente, y que ello indica que se han duplicado y la "complejidad" del trabajo desarrollado por este cuerpo municipal.



"Estamos hablando de 403 sanciones en cinco días, que ya les digo que en cuanto a actuaciones ha habido 435 actuaciones, si la media durante una semana de sanciones es en torno a 200, en este caso hemos duplicado también, no solo el número de actuaciones, sino el número de sanciones", ha detallado, junto con que ha habido más de 300 servicios de la Policía Local.



A tenor de estos datos, ha sostenido que, a pesar de que reitera que hay que agradecer la forma de disfrutar y de recordar los Carnavales que se ha tenido en estos cinco días, se sigue teniendo un número de ciudadanos "que no ha respetado la situación sanitaria ni la normativa que en este momento está en vigor".



En lo que a la hostelería se refiere, María José Solana ha tachado de "verdaderamente testimonial" las citadas 12 denuncias por incumplimientos en establecimientos y ha destacado que, salvo la "excepción" de dichas sanciones, ha sido "magnífico" el nivel de implicación en el respeto a las normas que ha tenido la hostelería en la ciudad y también el comercio.



A partir de este miércoles, ha sostenido, "aparece una situación distinta" y todos los vecinos tienen una "responsabilidad", tanto en el ámbito sanitario "con solidaridad hacia todos", como una "especial solidaridad hacia uno de los elementos económicos y de creación de empleo más importantes que tiene Badajoz", el sector de la hostelería y el comercio, del que dependen 20.000 familias que también "dependen de cuál va a ser la actitud de todos los ciudadanos de Badajoz a partir de ahora".



"El responsable de un bar, el responsable de un restaurante cumple perfectamente con las medidas y además es responsable de que, dentro de su bar o de su restaurante, esas medidas los clientes las cumplan, no hagamos que ese profesional que lo ha estado pasando tan mal y que está teniendo tantas dificultades para seguir con su actividad, además tenga que hacer un elemento de control", ha incidido, para apelar a ser "clientes responsables" en comercios, restaurantes y bares "responsables".



Por su parte y en relación a los lugares de consumo de alcohol, Rubén Muñoz ha puntualizado que principalmente se han dado actas de denuncias en la Alcazaba el viernes donde se disolvió un botellón de 60 personas, y que también se han levantado en Puerta Pilar, en la Memoria del General Menacho y en Las Vaguadas, además de en la Plaza de Santa María de la Cabeza y otras zonas carnavaleras.



Por otro lado y a preguntas de los periodistas por la mujer que se ha precipitado este pasado martes en la ciudad mientras tendía la ropa, María José Solana ha apuntado que "parece evidente que se trata de un accidente" por el que la señora está ingresada en estos momentos, pero que no puede ofrecer más datos, dado que el papel de la Policía Local en ese tipo de sucesos es "exclusivamente" de "apoyo" o "acompañamiento" al momento en el que se produce para intentar que la persona se traslade al hospital.



En todo caso, ha expuesto que se trata de un "desgraciado accidente" y ha confiado en que la persona afectada "consiga superar" su situación médica.