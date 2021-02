Fragoso invita a celebrar el Carnaval Badajoz desde el "sentimiento" y en el "seno íntimo"

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha invitado a celebrar el Carnaval desde el "sentimiento" y en "el seno íntimo", en unos días que coinciden con la reapertura de la hostelería y la flexibilización del cierre perimetral de la capital pacense.

Por ello, ha hecho un llamamiento "a una absoluta responsabilidad de todos si no queremos cargarnos la ciudad", cuyo sector hostelero y comercial "no podría soportar otro tercer cierre".

"Quiero recordar a la gente que, tristemente para todos pero es una realidad, este año no hay Carnaval, lo que no significa que nos tenemos que olvidar del Carnaval", ha expuesto Fragoso sobre esta fiesta que "tiene que estar presente en nuestro corazón y en nuestros sentimientos", pero que este año "tiene que vivirse y sentirse en el seno del hogar de cada uno, en el seno íntimo" y "no se puede compartir porque estamos en pandemia".

Así lo ha expuesto en una rueda de prensa en las antiguas Casas Consistoriales acompañado de la concejala de Ferias y Fiestas, Lara Montero de Espinosa, y en la que han presentado un vídeo homenaje a los 40 años de la recuperación del Carnaval de la capital pacense.

Y es que, como ha remarcado el alcalde, hay "mucha gente jugándose la vida, y mucha gente jugándose su futuro y el de la economía de la propia ciudad", ante lo cual ha reconocido que el desarrollo de esta fiesta coincide en el tiempo con la reapertura de los locales de hostelería y ha hecho un llamamiento "a una absoluta responsabilidad de todos".

"No podemos haber sido durante todas estas semanas solidarios, llevar a la hostelería en el corazón, en el pensamiento, en la preocupación, porque efectivamente hay miles de familias que dependen de ello y no solo los que son los dueños o trabajan en la hostelería", ha abundado, para agregar que de este sector también viven las panaderías, las carnicerías, los distribuidores de bebidas o los transportistas, así como "muchas" familias.

De este modo, ha indicado que, "evidentemente" se puede acudir a esos locales de hostelería "que son seguros", y que se haga "con responsabilidad". "Que no nos dejemos llevar en primer lugar por la fatiga de tantos meses de pandemia o de cierre que podemos tener, y lleguemos a tener actitudes contrarias a nuestros sentimientos y que nuestros errores de hoy lo pague la economía de la ciudad, lo paguen los hosteleros, lo paguen los comerciantes en el mañana", ha apuntado.

"No podríamos soportar otro tercer cierre, no podrían soportar otro tercer cierre, y en parte depende de nuestra actitud individual que respetemos las normas que nos han puesto", ha insistido Francisco Javier Fragoso, que ha recordado a continuación la importancia del uso de la mascarilla o no juntarse más de cuatro personas porque "este año no toca celebrar otra cosa que no sea, con normalidad, que vamos poquito a poco ganándole la batalla al virus".

EXCESOS Y DESTRUCCIÓN

En este mismo sentido, ha advertido de que "los excesos de hoy pueden hacer la destrucción y que lo terminen pagando otros mañana, algunos con la vida, pero otros con su futuro y su economía y la ciudad en su conjunto", por lo que ha apelado a la "responsabilidad" de los ciudadanos, mientras que por parte de las administraciones tomarán las medidas que deban adoptar y habrá un despliegue "especial" de la policía.

Para el regidor, es una "coincidencia" las flexibilizaciones en la hostelería o del cierre perimetral de la ciudad con las fechas en las que se celebraría el Carnaval "que seguramente nadie ha buscado porque nadie podía prever la evolución de la pandemia" y, por un lado, lo ve una "buena noticia" dado que implica que los datos de incidencia acumulada permiten "evidentemente por fin liberar las medidas que estaban asfixiando a sectores económicos fundamentales en la ciudad, como son el comercio y la hostelería".

Igualmente, ha continuado, "transmitiéndole a la gente que no pueden venir a Badajoz al Carnaval porque no hay Carnaval", se puede acudir manteniendo las normas de aforo o de distancia para consumir en el comercio o en la hostelería de la ciudad.

"Pero no hay Carnaval, por tanto que nadie se plantee venir al Carnaval porque no tiene ningún sentido", ha remarcado, para insistir en su llamamiento "a la responsabilidad individual de todos".

Asimismo, el alcalde de Badajoz ha apuntado que "bendito sea" que las cifras vayan permitiendo la apertura de la hostelería y el comercio, que ya no podían soportar porque "se estaban muriendo".

"Entre la falta de ayudas directas y por otro lado el cierre y la falta, por lo tanto, de la posibilidad de vender y consumir estábamos abocando a miles de pacenses a no tener futuro y al desempleo", ha añadido.