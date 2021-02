Hospital provisional habilitado en Ifeba estará listo esta semana para pacientes Covid-19

Ep

Así lo ha avanzado el primer teniente de alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quien a preguntas de los periodistas por si puede confirmar que las instalaciones ya están listas para recibir a pacientes en el caso de que fuera necesario, ha comentado sobre la confirmación de la terminación que "sí" y que cree que a principios de semana ya se terminaba de equipar.



Además, ha apuntillado que ha habido un "compromiso" por parte del SES "ante las críticas que se han vertido en algún caso de mejorar y sustituir los colchones y las camas que se iban a instalar allí", por lo que entiende que si no este lunes o este martes "estará listo y preparado para prestar el servicio al que se le tiene encomendado".



En este punto, Gragera ha reconocido que desea que ese hospital "no se tenga que utilizar", a la vez que ha comentado que recientemente se han actualizado los datos de ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y el SES hablaba de un 80 por ciento de ocupación en UCIs en la ciudad de Badajoz, por lo que espera que ese 20 por ciento restante "no se llegue a cubrir nunca" y que "por tanto no sea necesario plantear que el hospital de campaña de Ifeba se tenga que utilizar".



LA PANDEMIA EN PORTUGAL



Preguntado también por si tiene conocimiento de que el SES se esté planteando la posibilidad de ofrecer estas instalaciones para recibir a pacientes portugueses, dada la situación crítica que atraviesa el país vecino, y cómo valora el ayuntamiento esa posibilidad, Ignacio Gragera ha recordado que recientemente el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha dicho que, dentro de las posibilidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura y "en caso de ser necesario" se pondría a disposición del país vecino y, en el caso de Badajoz, "incluso nuestro país hermano".



"Si es necesario ofertar esas camas, yo creo que aquí nadie en Badajoz, en la ciudad de Badajoz, va a poner ningún tipo de problema a que se les eche no una mano, sino todas las manos necesarias a Portugal", ha valorado, para insistir en que la relación que tiene la ciudad con el país vecino "es muy especial" y "en muchos casos ni siquiera" se considera a Portugal "como un país extranjero más" sino "también parte de nuestra manera de ser y de nuestra manera de vivir".



Asimismo, ha agregado que "poca" gente en la ciudad entendería que, teniendo un recurso a disposición del país vecino y entendiendo la situación "dramática" que viven en sus hospitales, "desde Extremadura no se les intentara echar una mano", al igual que pasa en otras zonas fronterizas que también tienen una relación "muy especial" con Portugal, como pueden ser la zona de Ayamonte en Huelva o toda la zona del norte de Portugal y Galicia.



En cualquier caso, el también portavoz del equipo de gobierno del consistorio pacense ha deseado que no sea necesario utilizar Ifeba para enfermos españoles y que las UCI y su capacidad puedan llegar a absorber toda la demanda que se tenga, junto con que, a partir de ahí, se tiene un recurso como el citado hospital provisional puesto a disposición de los enfermos, "independientemente de si son enfermos españoles o portugueses".



"La solidaridad que está ciudad ha demostrado siempre y esta región ha demostrado siempre yo creo que está fuera toda duda y, por tanto, yo creo que si es necesario utilizar esos recursos para echar una mano en momentos de absoluta emergencia a nuestro país hermano, yo creo que debemos hacerlo", ha incidido Gragera, que ha avanzado que desde el ayuntamiento "obviamente" están "a favor de que eso sea así".



LAS MEDIDAS DE CONTENCIÓN



Interpelado también por su valoración ante la reducción del número de casos de coronavirus en Badajoz y si cree que están funcionando las medidas adoptadas por la Junta de Extremadura para contener los contagios, Ignacio Gragera ha expuesto que "es verdad que la incidencia acumulada está bajando" y cree y desea que siga haciéndolo, mientras que sobre las medidas ha remarcado que "funcionan en tanto en cuanto la gente asume de manera interna que la situación estaba absolutamente desbocada".



"Es decir, hay una serie de medidas que hacen que nosotros obligatoriamente o forzosamente reduzcamos nuestra actividad social y, de hecho, creo que la gente lo ha estado haciendo y en algunos casos como pueda ser el caso de la hostelería y el comercio lo ha estado sufriendo", ha continuado, junto con que "ha sido un toque de atención importante" a la hora de reducir los contactos sociales y ser "mucho más cuidados a la hora de estar con la gente y las personas de nuestro entorno".



De este modo, ha sostenido que estas medidas "pueden estar funcionando", aunque ha insistido en que cree que "habría que haberlas tomado con más planificación y con un objetivo un poco más a medio-largo plazo para no generar tanta frustración en muchos sectores como han generado".



"A partir de aquí desear que siga bajando esa incidencia y, sobre todo, desear que tanto la presión hospitalaria como los positivos ni tengan la necesidad de ir hospital, ni por supuesto tengan la obligatoriedad de tener que ocupar esas camas UCI", ha concluido Ignacio Gragera, que ha confiado en poder "salvar esta situación lo antes posible".