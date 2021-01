La Policía Local desaloja a 31 personas de una nave de Almendralejo sin mascarillas

Agentes de la Policía Local de Almendralejo desalojaron la tarde del pasado martes una reunión no autorizada en una nave de la localidad en la que participaban 31 personas que además no respetaban las medidas de seguridad para prevenir los contagios de Covid-19.



En concreto, se trata de 27 adultos y cuatro menores, algunos de ellos procedentes de otras localidades cercanas, por lo que incumplían también las restricciones de movilidad y de cierre perimetral de la localidad.



Así pues, según informa la Policía Local de Almendralejo, estas personas se encontraban sin mascarillas y no respetaban la distancia social, por lo que además de desalojar la reunión se impusieron las correspondientes denuncias.