El PP lamenta la "falta de sensibilidad" del gobierno de La Codosera

El Partido Popular de la localidad pacense de La Codosera ha lamentado la "falta de sensibilidad demostrada" por el equipo de gobierno local, encabezado por el socialista Joaquín Tejero, y sus cinco concejales liberados, al no congelar la subida de sus salarios de liberados, como sí han hecho otros representantes municipales y la propia Junta de Extremadura.

Así pues, para el portavoz 'popular' de La Codosera, Juan Manuel Gómez, "es una gran falta de tacto mantener esta subida salarial ante todas las familias, los comerciantes y los autónomos codeseranos que los están pasando mal, como consecuencia de las terribles consecuencias sociales, sanitarias y económicas derivadas del Covid".

En este sentido, los 'populares' de La Codosera precisan en nota de prensa que esa subida, estipulada para los cargos públicos en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 en el 0'9 por ciento, "bien podría destinarse a una línea de ayudas para los comerciantes y restauradores de la localidad, a intentar darles apoyo y un pequeño respiro en estos momentos en los que se han visto obligados a cerrar sus negocios, algo que al PSOE de Tejero parece no importarle".

"No es sólo que los seis miembros del equipo de gobierno local del PSOE codoserano siga adelante con la subida de su salario, si no que también están intentado decir medias verdades con las pagas extras que reciben", han señalado.

Precisamente, sobre este tema en particular, el de las pagas extra, el PP de La Codosera ha querido recordar a Joaquín Tejero, que "tal y como recoge el acta del Pleno Municipal celebrado el pasado mes de junio de 2019, fue él mismo el que reconoció que esas pagas se pagaban por parte del consistorio a él mismo y al resto de su equipo de gobierno local"; por lo que "no se entiende el motivo por el que ahora niega sus propias palabras y quiere hacer creer que no se perciben".

Y es que, para el PP de La Codosera, "hay momentos en los que los intereses personales y los de partido deben dejarse a un lado", y así lo ha aseverado su portavoz Juan Manuel Gómez, quien ha añadido: "en estos momentos la sociedad pide que los representantes públicos demos un pase al frente, y eso vamos a seguir haciendo como oposición responsable todos los compañeros del PP codoserano".

Por todo ello, propondrán medidas que sirvan para mejorar la calidad de vida de todos en el municipio, "con la mano tendida al equipo de gobierno para colaborar en este sentido, no para subir salarios cuando y a quien no es necesario", concluyen los 'populares'.