Policía Local de Badajoz denuncia a dos bares con clientes en su interior consumiendo

Concretamente, se trata de una actuación llevada a cabo gracias a la colaboración ciudadana y en la que también han sido denunciados los clientes por incumplir las normas sanitarias.



"Gracias a la colaboración ciudadana, hoy hemos denunciado a dos bares, ubicados en las barriadas de Antonio Domínguez y San Roque, con clientes en su interior consumiendo. También han sido denunciados los clientes por incumplir las normas sanitarias #tupolicialocal #mascercadeti", ha publicado la Policía Local de Badajoz en sus redes sociales y recoge Europa Press.



Cabe recordar que la Junta de Extremadura ha acordado este pasado miércoles prorrogar durante 14 días más, aunque lo revisará a los siete días, el aislamiento perimetral de todos sus municipios, así como el cierre de comercio y hostelería que mantiene en algunas localidades como es el caso de Badajoz.



DECLARACIONES DEL ALCALDE



Sobre este tema se ha pronunciado a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa telemática para valorar las últimas medidas tomadas por la Junta para frenar los contagios de Covid, el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, quien ha explicado que no puede dar "mucha más información", a la vez que ha detallado que "desgraciadamente" había dos locales abiertos.



Ante ello, ha hecho un llamamiento por que "la inmensa mayoría por no decir la totalidad de los dueños de negocios de hostelería están siendo tremendamente respetuosos y comprometidos con las medidas que se están tomando", pero "de vez en cuando siempre sale alguna oveja negra".



En este caso, ha señalado se ha actuado además "gracias a la colaboración ciudadana", y ante ello ha pedido que trasladen cuando vean que hay una concentración de personas "que no se debe", si puede haber "un botellón ilegal" o pueda haber algún negocio que esté incumpliendo las medidas.



"Y la Policía Local actúa, en este caso en dos barriadas de Badajoz, en Antonio Domínguez y en San Roque, se tuvo que intervenir y desgraciadamente nos encontramos que había en ambos lugares más de tres personas tomando cerveza tranquilamente", ha concluido.



Y, ha añadido que "está claro que no podemos jugarnos la salud de todos por la irresponsabilidad de unos pocos, y ahí la policía tiene la instrucción de ser absolutamente estrictos".