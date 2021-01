Unidas Podemos Badajoz duda de medidas contra Covid en sala de cursos formación presencial

Ep.

El Grupo Municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Badajoz ha sostenido que la concejala de Recursos Humanos y edil de Ciudadanos, María de los Hitos Mogena, "no dice la verdad" al afirmar que la sala en la que se imparten los cursos de formación presenciales "cumple con todas las medidas preventivas contra la Covid-19".

"Para demostrarlo, miembros de Unidas Podemos Badajoz han comprobado in situ el estado de las instalaciones, pudiendo corroborar que es imposible garantizar la correcta ventilación del mismo", ha señalado la formación en una nota de prensa en la que ha expuesto que, "pese a ser un espacio amplio", "carece de la posibilidad de ventilación" y la única ventana que tiene da una sala contigua que, además de estar techada, sirve de almacén de material "y presenta un estado deplorable e incluso insalubre".

Al respecto, la concejala de Unidas Podemos en el consistorio, Erika Cadenas, ha apuntado que "sorprende" que María de los Hitos Mogena "considere que este lugar cumple con las condiciones", y que ello, además de suponer "una falta de diligencia en sus responsabilidades", "puede poner en riesgo la salud de los trabajadores y trabajadoras municipales y, por extensión, a toda la ciudad de Badajoz".

Y es que, desde el Grupo Municipal de Unidas Podemos, "no entienden la motivación de la señora Hitos, ya que con tan solo visitar el espacio se ve que la sala no puede cumplir con todas las medidas de prevención de la Covid-19", por lo que ven que la actuación de la concejala de Ciudadanos en este asunto "plantea dudas sobre su capacidad para ejercer el puesto de delegada de Recursos Humanos, al no ser capaz de velar por la salud y la seguridad de las personas que tiene a cargo".

Erika Cadenas ha incidido al respecto que "la denuncia que se plantea está perfectamente fundada": "Nosotras hemos denunciado una situación de la que nos han alertado los trabajadores y trabajadoras municipales. "¿También va a decirle a ellos que miente mientras juega con su salud, señora Hitos?", se ha preguntado.

Además, y "si la imposibilidad de cumplir con las medidas preventivas para una correcta ventilación no fuera suficiente", Unidas Podemos Badajoz ha asegurado que "comprobó" también que el aula incumple con la normativa de prevención de incendios, al tener bloqueada la salida de emergencias de este espacio con una mesa atravesada que impide la correcta apertura de la puerta.

En este sentido, ha recordado que la normativa de salidas antiincendios indica que las puertas de salidas antiincendios "no deben estar nunca bloqueadas de ninguna forma y debe realizarse una revisión diaria de su estado, así como de todos los elementos de seguridad que la rodean".

Asimismo, solo deben usarse en caso de emergencia y nunca debe permitirse un uso común de estas puertas ni como entrada ni como salida. "A la vista de las pruebas", Unidas Podemos Badajoz ha hecho "un llamamiento a la responsabilidad y al trabajo en pos de la seguridad laboral de los empleados y empleadas públicos", ha concluido.