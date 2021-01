Caravana de coches recorre Badajoz en apoyo de autónomos y empresarios afectados

Ep

Diversas asociaciones de autónomos y empresarios de la capital pacense se han unido para organizar una caravana de coches que ha tenido lugar este martes, día 19, en Badajoz en apoyo de autónomos, comerciantes del mercadillo, pequeño comercio y hosteleros.

Se trata de una caravana reivindicativa en la que han participado en torno a un millar de coches según la Plataforma de asociaciones de autónomos y empresarios de Badajoz que la convoca, y cuyo punto de encuentro ha sido a las 10,30 horas en el aparcamiento de La Granadilla, desde donde ha salido en torno a las 11,00 horas para continuar por Francisco Guerra, Sinforiano Madroñero, María Auxiliadora y la Avenida Villanueva, tras lo cual se ha dirigido por Segura Otaño, la Avenida de Europa, la Plaza de San Atón y la Calle Zurbarán hasta la Plaza de España.

Después se ha enfilado por la Calle del Obispo, Pedro de Valdivia, Ronda del Pilar y la Avenida de Huelva, hasta terminar en La Granadilla, pasando por la Avenida Villanueva, María Auxiliadora, Sinforiano Madroñero y Francisco Guerra.

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN

Unos 1.000 coches, algunos de los cuales iban pitando el claxon y lucían carteles alusivos o globos blancos, han participado en esta protesta convocada por la Plataforma de asociaciones de autónomos y empresarios de Badajoz, de reciente creación y que reúne a las asociaciones de Comerciantes autónomos del mercadillo (Acaex), la Asociación de empresarios del Casco Antiguo de Badajoz (Aecab) y la Asociación de comerciantes de la calle Menacho.

También la integran la Asociación de autónomos, profesionales y empresarios de Badajoz (ABA), la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura (Cetex) y la Plataforma Hostelera de Badajoz, cuya representante, Laura García, ha valorado en declaraciones a Europa Press que la caravana ha sido "un éxitazo" y un "éxito de participación" puesto que se han concentrado "un montón de coches" y, junto a empresarios o autónomos, también les han acompañado proveedores o "incluso" clientes.

Sobre esta protesta, que también se ha realizado en otros puntos de la región, ha puntualizado que lo que quieren es trabajar "pero evidentemente no a costa de la salud ni con privilegios de ningún tipo" y una reducción de la presión fiscal "en la misma medida que se nos reduce la capacidad de trabajo", algo que ve de "sentido común", como también quieren que los empleos se mantengan "pero no a costa exclusivamente de nosotros".

"Si yo tengo cero ingresos debería tener cero gastos, no que solamente acumule impuestos y por supuesto queremos que la actividad resurja", ha aseverado, junto con que quieren "trabajar con ilusión y con entrega, no con limitaciones", al tiempo que ha matizado que "por supuesto" son todos autónomos y también empleadores y "la mayor fuente de riqueza de toda nuestra tierra", por lo que ven "justo pedir un auxilio" porque se están "asfixiando" e "indemnizaciones por inactividad" porque "evidentemente no" tienen recursos.

Igualmente, Laura García ha abogado por exenciones fiscales porque no pueden pagar impuestos por una actividad que no están ejerciendo, y ha indicado que "sobre todo" lo que quieren es dialogar con las administraciones para poder llegar a soluciones dado que "no" se consideran "un problema", sino "parte de la solución".

Sobre esto último, ha asegurado que en dicha plataforma de autónomos y empresarios "no" van "con ningún partido político" y que llevan globos blancos porque es una caravana "totalmente pacífica", a la vez que ha valorado, en relación a que este miércoles día 20 se cumplan las dos semanas de cierre de la hostelería y del comercio y a tenor de los últimos datos de contagios de coronavirus en la ciudad, que creen que seguirán cerrados.

"Además que es lógico que tenemos que seguir cerrados porque con estos datos de contagios nosotros no queremos decir 'abrimos a costa de lo que sea'", ha insistido, dado que quieren trabajar "pero no a costa de la salud ni con privilegios de ningún tipo", es "preferible estar 15 días más cerrado" y cuando abran lo hagan "con una seguridad y una garantía" tanto para ellos como para sus clientes, como también piden indemnizaciones porque "esto es un sin vivir".

Y es que, como ha lamentado, "de hoy para mañana puedes abrir, no puedes abrir, pero vas a abrir con estas limitaciones, en la misma semana ahora cierras a una hora, ahora cierras a otra, ahora para usted a estas horas", por lo que ven "preferible que hablen claro: oiga ustedes van a estar cerrados un mes y los gastos que les genere ese mes por tener cerrado nos vamos a responsabilizar, no van a pagar autónomo, no van a pagar seguro social".

Entre los participantes se han contado representantes de la venta ambulante como Jonathan Salazar, que ha defendido en declaraciones a Europa Press que lo que piden es poder trabajar, dado que el mercadillo es "al aire libre y no está cerrado".

Por su parte, José Luis y Paco han explicado que, como distribuidores de alimentos que trabajan con la hostelería, han querido colaborar con los compañeros del gremio "a ver si nos dan una solución porque esto ya es inaguantable", y que defienden sus derechos "porque nadie los defienden", están "olvidados" y "nadie" les apoya ni tienen "ningún tipo de ayuda".