137 denuncias por "microbotellones" o no usar mascarilla en Badajoz

Un total de 137 personas han sido denunciadas este pasado fin de semana en la ciudad de Badajoz, con una media de edad de unos 19 o 20 años al incluir tanto menores como personas de hasta 27 y 28 años, y por motivos como el consumo de alcohol en la vía pública, la falta de distancia personal o no usar mascarilla.

Se trata de situaciones tales como "microbotellones" en la zona del azud, en la calle Rivillas, el parque de Las Vaguadas, en Nicolás López de Velasco, en Memoria de Menacho, en las pistas del Fuerte de San Cristóbal, en diferentes parques infantiles o en Cerro Gordo y, de este total de 137 denuncias del ámbito de la Policía Local, 31 personas han sido denunciadas por no usar mascarillas, 23 por incumplir el máximo de seis personas o unas 20 por reuniones.

Por consumo de alcohol en vía publica, son unas 40, o 12 personas por permanencia en la vía publica sin estar justificado desde las 22,00 a las 6,00 horas, según la concejala de Policía Local, María José Solana.

Solana ha lamentado, los datos son "realmente preocupantes" y "gravísimos" a nivel de Policía Local: "todos tenemos una responsabilidad y es que esa responsabilidad si legalmente no es delictiva, moralmente sí lo es".

Y es que, como ha remarcado, a nivel "exclusivamente" de sanciones ha destacado como dato "muy negativo" que entre el pasado viernes y el pasado sábado se haya procedido a levantar acta y se han producido 137 denuncias entre las 19,00 y las 22,00 horas en diferentes zonas de la ciudad.

Una cifra que "refleja un problema serio" a la hora de poder evaluar cual está siendo el resultado de medidas como el uso de mascarillas o mantener la distancia personal en un momento que es "de los más grave que ha vivido esta ciudad en mucho tiempo" y en el que los datos sanitarios "no es que sean preocupantes" sino "realmente críticos".

Solana, que ha agradecido el trabajo de la Policía Local, ha ahondado además en que se trata de "situaciones que no tenían que estar produciéndose por motivos por los que no se tenían que estar produciendo".

LLAMADA DE ATENCIÓN

A tenor de estos datos y como concejala de Policía Local, ha querido hacer un "llamada de atención importante" hacia el número de denuncias que se ha procedido a imponer y "sobre todo" las edades en muchos de los casos de los denunciados, por cuestiones tales como "microbotellones" en diferentes zonas o concentraciones que "además de desautorizadas dicen muy poco del sentido común del sancionado".

Así, las sanciones van, desde el no uso de mascarillas, el consumo de alcohol en la vía pública o no mantener la distancia personal "en el momento más grave que está viviendo la ciudad".

A este respecto, ha añadido que entiende que, tras pasar "muchos" meses, un confinamiento estricto o las medidas que se han ido adoptando "con buena voluntad pero parece que con bastante poca eficacia", "al final hacen que exista una figura endémica" y que "parezca que no hay nada más que hacer porque no hay solución".

"El hecho de que durante el viernes y el sábado como mínimo 137 personas de esta ciudad han dado lugar a comportamientos incívicos en materia sanitaria y que se les haya tenido que sancionar es un dato desolador", ha insistido.

Así, ha lamentado que se den estos datos ante situaciones de salud "gravísimas" con más de 130 extremeños, ciudadanos de Badajoz en muchos de los casos, ingresados sin contar con las personas y familias en "un momento crítico en una UCI".

Junto con ello, ha reiterado que "no tiene lógica" ni "es razonable" dicho número de denuncias y, ante ello, ha apelado a que tiene que existir "aparte de la conciencia individual una responsabilidad familiar y colectiva", porque "en muchos de los casos" los denunciados son menores, que "posteriormente serán los que puedan contagiar al resto de la familia".

La edil ha explicado que "si tenemos un ambiente familiar convencido, concienciado y además discúlpenme, en este caso debe ser hasta de control, controlador, no digo que esto desaparecería pero desde luego con los datos que a mí me ha remitido policía puede que no estuviésemos en este momento lanzando esta crítica seria a un comportamiento".

Además, ha recalcado que, "aunque sea excepcional", ven que durante el fin de semana se "ha roto barreras" y "números" que hasta el momento se estaban produciendo.

En este punto, ha reclamado que "no puede volver a suceder" ni "puede ser" que la Policía Local y la Nacional, que han trabajado conjuntamente, hayan tenido que "estar detrás" de botellones, de adultos y de menores en una situación sanitaria como la actual y lo ha tachado de "vergonzoso".

MEDIDAS DE CONTROL DEL COVID

A nivel municipal, María José Solana ha reiterado el "apoyo" del Ayuntamiento de Badajoz a la hora de implementar todas las medidas de ayuda que los expertos y a la autoridad sanitaria deban tomar en un momento "crítico", y que el consistorio "ha sido siempre compañero de viaje leal" en cada uno de los días, pasos, semanas y meses que han ido transcurriendo en el marco de esta pandemia.

Seguidamente, ha insistido en el ofrecimiento realizado por el alcalde, Francisco Javier Fragoso, de instalaciones municipales como Feria Badajoz (Ifeba) para realizar vacunaciones, mientras que sobre las últimas medidas como el cierre perimetral de la ciudad ha comentado que debe analizarse dado que genera la "dispersión" de los agentes policiales, o si debe o no mantenerse una vez que los estudiantes de Secundaria se incorporen a las aulas.

Sobre el adelanto del toque de queda, Solana ha sostenido que el primer edil y el gobierno local comparten que sea a partir de las 20,00 horas, una opinión que "se basa en la experiencia" de lo que detectan en las calles, para lo cual y a modo de ejemplo ha dicho que entre las 19,00 y las 22,00 es cuando se han producido estas 137 denuncias, aunque en todo caso el ayuntamiento cumplirá la decisión que se tome al respecto por parte de la Consejería de Sanidad.

Respecto al cierre de la hostelería y el comercio, ve que debe analizarse si "están dando los resultados que se consideraban teniendo en cuenta los datos que en este momento estamos manejando" y, en todo caso, evaluarse por su "impactante" repercusión a nivel económico en la ciudad, además de estudiar medidas de apoyo y ayuda a dos sectores en los que "no se ha generado ni un solo problema" y "el que se ha producido" ha sido de forma "excepcional", "tiene nombre y apellidos" y "sigue su curso sancionador".