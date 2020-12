La alcaldesa de Calamonte dice que el origen del brote "no es el viaje a Turquía"

Ep

La alcaldesa de Calamonte, Magdalena Carmona, ha indicado que el origen del brote declarado este pasado jueves con 28 positivos y 250 contactos "no es el viaje a Turquía" de un grupo de vecinos en el puente de diciembre, al parecer para someterse algunos de los viajeros a un injerto capilar, tal y como se había especulado en un principio.



"El origen de ese brote no es el viaje a Turquía, no son esas 19 personas, porque dentro de los 28 positivos que nos dieron ayer hay personas que son totalmente ajenas, que no han tenido contacto ninguno con estas 19 personas (las que fueron a Turquía), a mi no me han dicho que ese brote sea del viaje", ha detallado.



En declaraciones a los medios este viernes, Carmona ha señalado que "fueron 19 personas las que viajaron a Turquía" pero "todas" lo hicieron "con sus medidas de seguridad" y ha subrayado que "no estaba prohibido, el viaje estaba permitido". "Ellos han ido a Turquía a hacer lo que ellos han considerado... no han hecho nada malo", ha defendido.



Asimismo, la alcaldesa ha apuntado que de los 19 que hicieron dicho viaje tampoco sabe "los que han salido positivos" y ha remarcado que "hay personas positivas en el municipio que no tienen nada que ver, ni contacto laboral, ni familiar ni nada, por lo tanto no tienen nada que ver unos con otros".



Del mismo modo, Magdalena Carmona también ha querido "apoyarles un poco" y ha dicho que no le gustaría estar "en la piel" de estas personas que "lo están pasando mal" ya que, además, "se está ironizando mucho" con el tema.



La alcaldesa también ha indicado que el brote "sigue en estudio" y que durante la mañana de este viernes "se están haciendo 150 PCR" en la Institución Ferial de Mérida de los contactos directos de las personas que han dado positivo en el municipio.



MEDIDAS



Como consecuencia de esta situación, Carmona ha explicado que este pasado jueves firmó un Decreto de Alcaldía por el que se suspendieron "todas las actividades culturales y deportivas" así como las previstas para las navidades y el mercadillo municipal.



Asimismo, la primera edil ha señalado que la dirección del Área de Salud de Mérida, a la que pertenece este pueblo, ha decidido el cierre de "todos" los bares y restaurantes y un "toque de queda también a los establecimientos públicos" que supone que por las mañanas tienen su horario habitual y por las tardes de 17,00 horas a 18,30 horas. "Son las medidas que nos han impuesto desde el Área de Salud de Mérida", ha explicado.



Finalmente, ha señalado que "la situación es preocupante" porque hoy también esperan que los casos positivos que salgan sean "bastantes" por lo que el "pueblo está triste" y la gente "preocupada".