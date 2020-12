PSOE-Badajoz critica que campañas municipales turismo "se diluyen" por falta de estrategia

Ep.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha criticado que las campañas municipales de turismo "se diluyen" por carecer de una estrategia "suficientemente madurada" y debido a que, según ha sostenido, se realizan para "cubrir el expediente" de cara a la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

En una rueda de prensa telemática, el concejal socialista Luis Tirado ha lamentado el "escaso peso" y "desarrollo posterior" que tienen las campañas promocionales del ayuntamiento, que anualmente "piensa en una frase más o menos recurrente" y un lema para Fitur que acompaña de un vídeo o pequeños spot para redes sociales, pero que "según avanza el año la campaña o más bien campañita se va diluyendo por no tener una estrategia suficientemente madurada y por haber sido establecida únicamente para cubrir un expediente", el de dicha feria de turismo.

Seguidamente, ha hecho un recorrido por las distintas campañas presentadas en los últimos años en Fitur, desde que en 2013 se acudiera con la musealización integral de la muralla árabe que "realmente no existía"; en 2014 con el Milenio de Badajoz que "no tuvo la repercusión que realmente merecía" y el Fuerte de San Cristóbal; o en 2015 con el lema 'Badajoz un reino de 1.001 años y 1.001 razones para visitarla' y un par de vídeos de los que "dos meses después del inicio de la campaña no quedó absolutamente nada".

Ya en 2016 el lema era 'Elijo Badajoz' en torno al turismo ornitológico y el alcalde, Francisco Javier Fragoso, avanzó que se trabajaba en la declaración del Carnaval de Interés Turístico Internacional, sobre lo cual ha planteado que "no se ha presentado ni un solo papel" ni en la Junta de Extremadura ni ante el Gobierno Central.

De cara a 2017, el lema era 'Elijo Badajoz por un turismo activo' y se presenta el aparcamiento de caravanas de la Margen Derecha que ha tenido una "gran aceptación", junto con la práctica de 'birding' o la puesta en marcha de un turismo de cementerios; mientras que en 2018 el lema fue '¿Vienes?' y se presentó el programa 'Ciudad encendida', la "única" actividad que ha permanecido en el tiempo, y un plan director ornitológico "que a día de hoy nadie conoce".

En 2019 el lema fue 'Patrimonio humano, la amabilidad de la gente'; y en 2020 se ha presentado el patrimonio turístico preferenciando a la Alcazaba como más grande de Europa, la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) acuática, los diez años de 'Los Palomos' o el turismo de conciertos, aunque a causa de la pandemia de coronavirus "poco" pueden pedir respecto a campañas turísticas y que la gente acuda y apueste por la ciudad.

Para Luis Tirado, las propuestas en materia de turismo del ayuntamiento "han pasado por Fitur sin pena ni gloria", "las ideas y los lemas o eslóganes han sido muy poco potentes, de consumo interior, sin una promoción importante y con una dotación económica ridícula", así como "sin prácticamente promoción exterior fuera de la región".

Al respecto, ha matizado que las campañas "se han diluido" y "no porque no sean buenas" dado que sí lo son en su opinión y están hechas por "buenos" profesionales de empresas a las que se les ha externalizado este servicio, a la vez que ha sostenido que, para que después tengan un recorrido, se deben apoyar en el tiempo".

TURISMO ORNITOLÓGICO

De estos proyectos presentados en Fitur, Luis Tirado ha destacado uno que puede tener un desarrollo importante aunque se está quedando, ha señalado, en "testimonial", como el turismo ornitológico bajo el lema 'Badajoz ciudad de las aves', en torno al cual ha recordado que a finales de 2017 se licitó la asistencia técnica para la redacción del plan director de turismo ornitológico de la ciudad, adjudicado a una empresa por unos 18.000 euros.

Un plan que se presentó meses después en Fitur aunque "desde entonces" y salvo "contadas" visitas, más con colectivos sociales que amantes de la ornitología, logos, folletos o "algún" concurso-taller "poco más ha dado de sí esta propuesta", lo cual "es una pena" porque se trata de "un buen producto, cuando lo haya, para sacar rentabilidad a la zona ZEPA" que "se tiene" y "no depende de lo malo o bueno que sea este equipo de gobierno".

Sobre dicho plan director de turismo ornitológico, ha comentado que los socialistas "no" lo han visto "en ningún lugar" ni se ha llevado a ninguna comisión informativa, y que "no se ha cumplido", "no se sigue" y es "papel mojado", por lo que lo ha tachado como "una gran idea que no se desarrolla".

Del mismo, ha agregado alguno de sus aspectos como la creación de un consejo asesor o de un órgano de gestión del propio plan o el desarrollo de mapas, rutas u observatorios.

Ha añadido que, para 2021, recoge la creación de un Museo de las aves cuyas obras no han empezado ni se han licitado, ni tampoco el proyecto que "sepan" en el PSOE; y para este 2020 un Centro Interpretación que, a 15 días de terminar el año, "ni está ni se le espera".

Por todo ello, el concejal ha insistido en que no están "descontentos" con las campañas del ayuntamiento por su grado de profesionalidad, y en que deben acompañarse de una "estrategia madurada" y "constante en el tiempo" para que la repercusión económica en turismo y atracción de turistas "sea posible"; y ha concluido al señalar que "no se le da la importancia que tiene el turismo para la ciudad de Badajoz" y pedir el desarrollo de estos planes estratégicos que "previamente se han externalizado".