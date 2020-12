PSOE-Badajoz pide la apertura en festivos de la parada de bus de Plaza de la Libertad

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido este martes la apertura en festivos de la parada de autobús de la Plaza de la Libertad, cuyo cierre en domingos y festivos hace que los usuarios del bus no tengan donde protegerse de la lluvia y viento.

A través de una nota de prensa, el PSOE ha explicado que, cuando no hay atención al público y especialmente para información y compra de billetes o tarjetas de prepago, la principal parada de bus de la ciudad, la de la Plaza de la Libertad, permanece cerrada, algo que ocurre los domingos y festivos.

Unos días estos últimos en los que, si hay lluvia o viento, los usuarios del bus urbano "no tienen dónde refugiarse y acuden a los bajos del edificio alto, contiguo a la parada, al que se accede por el número 1 de la calle Bartolomé J. Gallardo".

Los socialistas también han añadido que esto es lo que ha ocurrido en las dos últimas jornadas festivas, el lunes 7 y el pasado domingo cuando llovió "y, como en tantas otras ocasiones, los pacenses que esperaban bus debieron acudir a unas escaleras cercanas con cubierta para no mojarse".

En concreto, se trata de una circunstancia "un tanto cutre" y ante lo cual los socialistas han mostrado su sorpresa ante el hecho de que, desde la concesionaria, no se haya buscado una solución, "que bien podría pasar por un techado más amplio en la propia parada, o una marquesina", aunque "lo extraño es que no haya nada y que nadie haya buscado una solución hace ya tiempo".

En cualquier caso, "el recurso más rápido" es abrir la parada con el primer bus de la mañana y cerrarla con el último de la noche, dado que "no se requiere una especial vigilancia añadida" o "por lo menos que se abra en jornadas de domingos y festivos en que la climatología no acompañe". "No es mucho pedir", incide el PSOE.

Finalmente, ha señalado que "se trata más de un problema de sensibilidad que de presupuesto, pues sería muy bajo, inferior a 3.000 euros", así como "de cuidar los detalles y de anticiparse".

Por tanto, "esto evidencia también que mucho no debe usar el equipo de gobierno el bus urbano, al menos en jornadas dominicales y festivas con mal tiempo y desde la parada principal", como también "muestra la despreocupación de la concesionaria", concluye.