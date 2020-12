PSOE y Cs firman pacto sobre presupuesto de Villanueva de la Serena para 2021

Ep

Cabe señalar que, dicho documento será sometido a votación en un pleno extraordinario que se celebra este viernes, 18 de diciembre,

El apoyo de Ciudadanos al documento presupuestario elaborado por el equipo de gobierno se ha materializado en la tarde de este lunes, día 14, con la firma del alcalde, Miguel Ángel Gallardo Miranda, y de la portavoz municipal de C's, Cristina Menea.

Gallardo ha explicado que este pacto suscrito entre ambas formaciones se debe a la voluntad de los dos grupos políticos de sumar y hacerlo, además, en unos "momentos complicados" debido a la Covid-19.

"El gobierno tiene mayoría absoluta como para haber sacado adelante el presupuesto para el próximo año y asumir el riego en solitario. Pero el momento que vivimos no es cualquier momento, ya que nos encontramos ante la mayor pandemia que hemos vivido y que ha cambiado nuestras vidas. Es una situación inédita, ante la cual los ciudadanos tienen ansiedad ante un futuro incierto", ha asegurado el primer edil.

Así, ha insistido en que de lo que la política trata es de "escuchar, conocer las necesidades de los ciudadanos. La política está para resolver, y también para generar esperanzas, máxime en estos tiempos".

Una vez que el documento presupuestario se elaboró, explica el alcalde, se dio traslado a todos los grupos políticos para su conocimiento y para que pudieran presentar propuestas o alternativas que contribuyeran a mejorar el documento.

Todos los grupos han presentado distintas propuestas, pero "no solo hay que presentarlas, sino que ha de ser posible hacerlas realidad" y, en este caso, las propuestas presentadas por C's han sido propuestas "realistas, asumibles y viables" y que, en "muchos casos", coinciden con las del equipo de gobierno, ha informado el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena en nota de prensa.

"Uno se tiene que abrir a un pacto, a renunciar a parte de lo suyo para incorporar parte de lo del otro", ha añadido Miguel Ángel Gallardo, quien además ha aseverado que la oposición, además de ejercer de oposición y fiscalizar la labor del gobierno, también debe representar "alternativa".

Por ello, el alcalde ha agradecido especialmente a Ciudadanos y a su portavoz el que presente propuestas "no solo para enriquecer el presupuesto, que también, sino que lo ha hecho en distintos momentos a lo largo de la legislatura".

DOCUMENTO "DE ESPERANZA" PARA LOS CIUDADANOS

Según Gallardo, representa un documento "de esperanza" para Villanueva de la Serena y sus ciudadanos y, aunque con él no se resolverán todos los problemas, sí que se tendrá capacidad de hacer frente a "muchos de ellos".

Asimismo, Miguel Ángel gallardo ha valorado que Ciudadanos, a pesar de ser un grupo minoritario, no por ello quiere dejar de contribuir "y, siendo minoritario, no ha dejado de sumar. Aquí no se trata de números, sino que se trata de personas, que son las que al final ganan".

Por su parte, Cristina Menea ha explicado que desde su formación siempre se ha sido consciente de que se sea más o menos minoritario como grupo, se esté o no en el gobierno, "no se puede ser ajeno a los problemas que los ciudadanos tienen en su día a día".

Siempre, como ha explicado, Ciudadanos ha tendido la mano para apoyar a familias, comercios y empresas, "máxime en un año tan difícil como este".

De esta forma, para Ciudadanos, ser oposición "no es solo controlar la labor que el gobierno hace, también hay que ser colaborador, trabajar, aportar, reunirse, hacer llamadas para proponer. En definitiva, se trata de llegar a acuerdos para Villanueva y sus ciudadanos, para su presente y para su futuro".

Por ello, Menea ha mostrado la satisfacción de su formación política por el trabajo que se ha realizado en este documento, "que es positivo y materializa lo que los ciudadanos, empresas y negocios necesitan para afrontar los efectos de la pandemia que seguirán en los próximos meses". "Queremos ser bastón y no piedra en el camino", ha apuntado.

PROPUESTAS

Entre las propuestas que se reflejan en el documento presupuestario, algunas de ellas coincidentes entre los dos grupos y otras aportación de uno de los dos, está el mantenimiento de las ayudas al alquiler de locales comerciales.

Además, también continúan en el presupuesto las ayudas, ya establecidas este año, para la contratación de personas desempleadas por parte de las PYMES de la localidad.

Se crea también, a propuesta de C's, un grupo de seguimiento sobre el impacto y efectividad de dichas contrataciones, al tiempo que se mantendrá otra medida puesta en marcha ya este año y que es la relativa a la supresión de la tasa de ocupación de la vía pública para la instalación de veladores de bares, restaurantes y otros, mientras esté en vigor el estado de alarma.

El pacto entre ambas formaciones también incluye el que se informe a las asesorías de empresas de la localidad de las diferentes ayudas y subvenciones dirigidas a las pymes para así poderlas poner a disposición de sus clientes.

El presupuesto municipal también contempla la construcción y puesta en marcha de un parque inclusivo.