PSOE Badajoz critica "falta de estrategia" de Concejalía de Turismo para atraer visitantes

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha criticado la "falta de estrategia" de la Concejalía de Turismo a la hora de atraer visitantes a la ciudad, tras la elección para atraer turismo desde El Faro a la capital pacense del mismo lema de una antigua campaña nacional presentada en Fitur 2018.

Los socialistas pacenses han criticado que, "o hay pocas ideas o hay poco dinero. O las dos cosas", considerando "un tanto cutre que una campaña que se puso en marcha en 2018 para atraer turistas a Badajoz de toda España, se repita dos años después en la propia ciudad".

Ademá, ha añadido que el '¿Vienes?' de 2018 dirigido desde Fitur al resto de españoles y a todo el mundo "se vuelve a utilizar para atraer a visitantes de El Faro al centro de la ciudad".

No obstante, ha remarcado que "ahora ese lema es una contrariedad pues los turistas no tienen ya que venir a Badajoz pues ya están en Badajoz", "salvo que El Faro pertenezca a otro municipio y no es el caso".

En este sentido, ha considerado que "hubiese sido más efectivo" utilizar un nuevo mensaje "más directo y específico" para el punto turístico establecido desde el 26 de noviembre en El Faro y que estará seis meses en este centro comercial, financiado al 50 por ciento por el Ayuntamiento y Diputación de Badajoz.

Así, ha resaltado que no solo se utiliza el lema turístico de 2018, sino también los de 2016, 'Elijo Badajoz', y 2017, 'Elijo Badajoz por sus rincones/por sus parques/por su turismo activo'.

Según el PSOE, "lo cierto es que este punto es un cajón de sastre y es un auténtico 'descubrimiento' reutilizar y reciclar la cartelería y viejos eslóganes de turismo".

Además, añade que "eso demuestra la escasa capacidad de respuesta de la Concejalía ante una nueva oportunidad" y "resulta evidente la falta de estrategia" de dicha delegación "y la facilidad para caer en la chapuza".

Y es que, para el PSOE, "esto es un grave error" y "demuestra que Turismo es una 'cenicienta' municipal (junto a Comercio), con un presupuesto testimonial, impropio de una ciudad con 150.000 habitantes y sin la suficiente ilusión por iniciativas innovadoras en turismo".

Finalmente, ha expuesto que este pasado lunes 7 de diciembre este punto informativo municipal sobre turismo del centro comercial El Faro permaneció cerrado, pese a que "todo estaba abierto y repleto de gente, con colas de espera en bastantes establecimientos".