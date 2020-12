Ayuntamiento Badajoz autoriza acuerdo con CD Badajoz para cesión del Nuevo Vivero

Ep

Se trata de un punto presentado en el turno de urgencia del pleno del Ayuntamiento de Badajoz, celebrado este lunes, día 30, correspondiente al mes de noviembre, y en relación al cual el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, ha felicitado a todos los que han hecho posible llegar a este convenio con todos sus informes, "ya estuvieran más a favor o más en contra".

"Creo que hoy es un momento importante para el Club en esa nueva etapa de proyecto deportivo y, en definitiva, creo que hoy es un día importante y que si se trae evidentemente en este momento no es por gusto", ha afirmado Fragoso, para quien no han querido esperar al pleno de diciembre "porque el Club y las necesidades de ese proyecto deportivo lo necesitan ya".

Por su parte, el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, ha criticado que se trate por urgencia este convenio, en relación al cual su grupo ha hecho "presión" en la Junta Rectora de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) para que saliera adelante, a la vez que ha sostenido que desde el equipo de gobierno han empezado a trabajar en el mismo en julio, dado que "durante más de un año han estado mareando la perdiz", y en dicho mes estival comenzaron las "presiones" cuando el club estaba en plena liguilla de ascenso a Segunda A.

También ha pedido que se "depuren responsabilidades porque se han hecho muchas cosas mal" y ni la afición, ni el Club, ni el equipo directivo y técnico "se lo merecen", a la vez que ha expuesto que al presidente del CD Badajoz, Joaquín Parra, y a la afición "les han engañado y les han maltratado". "Han cuestionado la credibilidad del proyecto directivo de la actual dirección una y otra vez", ha abundado Cabezas, que ha criticado que el convenio tenga ocho folios tras "más de un año".

"NO ESTÁ A LA ALTURA"

Unas palabras que han sido respondidas por Fragoso, para quien "una vez más" y, en su criterio, Cabezas "demuestra no estar a la altura del cargo al que optó y que los ciudadanos no le dieron los votos para poderlo obtener", ni está "a la altura de un cargo que significa estar por encima de intentar manipular la verdad, para enfrentar a la institución que representa a la ciudad con la parte de la afición".

Igualmente, ha añadido sobre Cabezas, que le da la "impresión que de gestión, de economía y de responsabilidad sabe bastante poco", cuando "lo importante que hoy ocurre" es que acabado el expediente se trae a pleno "una vez solventadas todas las dificultades". "Imagínense si ha habido dificultades para eso que usted llama con desprecio ocho folios que ha tenido el alcalde que utilizar un mecanismo excepcionalísimo que podía no haber utilizado, que es tener que levantar un reparo de fiscalización", ha apuntado.

Algo que ha hecho por considerarlo "importante" y al ser "absolutamente conocedor de la transcendencia que tienen estas cuestiones", a la vez que ha asegurado que apoya al Club desde que se refundó donde Cabezas "ni estaba ni se le esperaba" y a que a título particular es abonado, y ha añadido sobre el portavoz socialista que "quiere hacerse de protagonistilla o protagonista pequeño", pero que la ciudad y el Club "están muy por encima de los debates" que Ricardo Cabezas plantea.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, ha sostenido que este asunto se está llevando "muy mal" y que es un "despropósito cómo lo están haciendo", así como que la afición del Badajoz "no se merece" que lo hagan "así de mal, a trancas y barrancas, con unas formas más que dudosas y más que sospechosas". Así, ha subrayado que en su grupo quieren que la cesión se haga pero "con todas las garantías" y "con la absoluta certeza de que se atiene a la normativa y a la legalidad".

"Cosa que el informe de la interventora, precisamente, está poniendo en cuestión", ha apuntillado Cadenas, que ha abogado por la retirada del punto y por que pase por comisión informativa para traerlo en el pleno de diciembre como "punto preponderante".

Fragoso ha matizado en este punto que, amén del informe de intervención, hay varios informes de la Secretaría General y que cuando ambos son contradictorios le corresponde al alcalde "tomar posición", así como que en el convenio se comprometen a elaborar un pliego de concesión utilizando el mismo modelo que el Ayuntamiento de Zaragoza con el Estadio de La Romareda.

"FLACO FAVOR" DE CABEZAS "POLITIZANDO" EL CLUB

A su vez, el portavoz de Vox, Alejandro Vélez, ha sostenido que "flaco favor" le está haciendo Ricardo Cabezas al Club "politizándolo", puesto que "está utilizando esas siglas para su interés político puro y duro" y "lo mejor que puede hacer es apartarse", mientras que el de Ciudadanos, Ignacio Gragera, ha insistido en que al portavoz socialista le "cuesta admitir que las cosas van saliendo", cuando se trata de un "compromiso político y legal" que se alcanza con el CD Badajoz.

No obstante y "por circunstancias administrativas" y los "1.001 problemas" que han tenido que "ir solventando se va retrasando en el tiempo", según Gragera, para quien desde el PSOE "se está intentando hacer un uso político y partidista brutal del Club Deportivo Badajoz", y es "falso" que el expediente se haya iniciado en julio, sino que en dicho mes se alcanza un principio de acuerdo sobre el contenido, por el que posteriormente han tenido que informar los diferentes servicios municipales y "al final" se ha acogido la interpretación de la Secretaría General.

En una segunda intervención, Ricardo Cabezas ha considerado que "había aquí otro compromiso con otra empresa llamada Premium Sport y ahí es donde viene todo el rollo y todo el lío", y ha insistido en que "se depuren responsabilidades y se aclare la situación" y en negar que el PSOE quiera "politizar esto".

Francisco Javier Fragoso ha replicado que no admite de Cabezas que "siga lanzando mierda sobre un expediente que no tiene nada que ver" y que, "si tiene alguna cuestión con Premium, sea valiente, dígalo con nombres y apellidos, denúncielo por escrito, váyase a la fiscalía y demuestre las cosas", porque "no ha habido absolutamente nada".

PINTADAS VANDÁLICAS EN EL CAMPILLO

También por urgencia se ha aprobado con los votos a favor de PP, Cs y Vox y en contra de PSOE y Unidas Podemos una moción de Vélez relativa a las pintadas aparecidas recientemente tanto en los murales de El Campillo como en tiendas del centro, y sobre las cuales el edil de Vox ha señalado que, junto a las pintadas en estatuas de conquistadores, tienen un "sesgo ideológico de extrema izquierda antisistema", pues promocionan la ocupación de viviendas o la lucha contra el capitalismo, a la vez que ha exigido a la Delegación del Gobierno, a través de la policía, que lo "esclarezca".

Tanto Cabezas como Cadenas han condenado estos actos "vandálicos" y han criticado la alusión de Vélez a grupos de extrema izquierda, mientras que Gragera ha apoyado la moción y ha explicado que ya el pasado viernes habló con la Inmobiliaria para que se procediese a denunciarlo ante la Policía Nacional, y la portavoz adjunta del PP, Blanca Subirán, ha apoyado también la moción porque "independientemente de que unos u otros vean en algunas cuestiones sesgos ideológicos", lo que está claro es que son "actos vandálicos".