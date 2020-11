PSOE-Badajoz: Ayuntamiento "miente" con declaraciones de interés Carnaval y Semana Santa

Ep.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha criticado que el gobierno local ha "mentido" respecto a la tramitación de los expedientes para que el Carnaval y la Semana Santa de la ciudad sean declarados fiesta de Interés Turístico Internacional, sobre lo cual ha sostenido además que "todas sus previsiones han resultado falsas porque no tenían ninguna base".

En una rueda de prensa telemática, el concejal del PSOE Luis Tirado ha asegurado que en la mañana de este viernes, día 27, puede decir que "no se ha presentado ni un solo papel" y que "no ha comenzado la tramitación para conseguir que el Carnaval de Badajoz y la Semana Santa sean declarados Fiestas de Interés Turístico Internacional", así que "ni un papel ha llegado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, tanto de una declaración como de la otra", como "tampoco ha llegado ni un papel a la Junta de Extremadura".

"Ahora mismo no hay ninguna consultora trabajando para el ayuntamiento en ninguno de los dos expedientes, ni el de Carnaval ni el de la Semana Santa, es más, creemos que el expediente de la Semana Santa ni se ha comenzado", ha sostenido, para agregar que las licitaciones para hacer publicidad en medios extranjeros y para la primera web institucional del Carnaval de la capital pacense "se han sacado un año tarde".

Y es que, según ha recordado Tirado, el ayuntamiento "dice estar trabajando en estos expedientes desde el 2016", pero no creen que se consiga la declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional hasta 2022 "como pronto", de manera que el consistorio "va a tardar seis años en hacer lo que se consigue en un año de manera holgada".

Sobre esto último, ha considerado que estas circunstancias permiten a los socialistas llegar a dos "conclusiones": "una, se nos ha venido hasta ahora mintiendo de mala manera, que lo siguen haciendo, y dos, que han trabajado muy poco y muy lento hasta hoy para conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional", como también ha lamentado "comprobar la poca dedicación y ganas que han echado quienes nos gobiernan para engrandecer la imagen exterior de Badajoz".

"Es lamentable comprobar que hasta en esto nos han mentido y que todas sus previsiones han resultado falsas porque no tenían ninguna base, simplemente", ha continuado, para reconocer que a los socialistas les gustaría saber que, "en adelante", desde el equipo de gobierno "se van a enmendar" y que "si no saben, por lo menos que se callen, pero que no sigan generando falsas expectativas" ni entre los carnavaleros, ni entre los pacenses que sostienen la Semana Santa.

TODOS LOS PRONÓSTICOS HAN FALLADO

En su intervención, Luis Tirado se ha referido al alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, que en 2016 dijo en la Feria de Turismo Fitur que ya estaban "trabajando" en la declaración, o que en 2018 aseguró que sería el último año como fiestas "nacionales", y ha expuesto que el equipo de gobierno y el regidor han dado plazos "en hasta 12 ocasiones" respecto a la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, pero que "todos los pronósticos han fallado".

También ha hecho hincapié en que la modificación de requisitos para lograr la declaración de las fiestas se publicó en el BOE el 25 de julio de 2019 y en que se ha tardado 15 meses en sacar lo que faltaba, la web y la publicidad internacional, para completar los expedientes, por lo que ha tildado de "falso" que el retraso en terminar los expedientes se deba al coronavirus o a esos cambios de última hora.

"Se trata de un problema de incompetencia. Iba a estar la declaración en 2019, iba a estar en 2020, no estará en 2021, demasiados engaños para tan poca dedicación. Y Fragoso trabajando en ello desde 2016. Lo peor, es que les da igual. Y esa indiferencia no hay disfraz que la oculte", ha remarcado Tirado.

JOSÉ LUIS INIESTA

Por otro lado, el edil socialista ha solicitado en la rueda de prensa que el Ayuntamiento de Badajoz traslade a la próxima Comisión de Cultura el "deseo" de todo el consistorio de ponerle una calle al empresario José Luis Iniesta, recientemente fallecido; y que dicha vía podría ser la rotonda próxima a su complejo hotelero en la Avenida Adolfo Díaz Ambrona.

Para el PSOE, existen "sobrados motivos para concedérselo" y, aunque nacido en Sevilla, todos le consideraban "uno de los nuestros y una de las personas que con más orgullo ha transmitido el nombre de Badajoz allá por donde ha pasado", mientras que sus empresas de hostelería en la ciudad y la región "son un símbolo de calidad y prestigio, además de su reconocida vertiente ganadera".

"Pero sobre todo queremos reconocer a un empresario valiente, tenaz, siempre un paso por delante empresarialmente y a una buena persona, tremendamente empático con todos, que decidió vivir aquí y que hizo de Badajoz su hogar y el corazón de sus empresas", concluye Luis Tirado.