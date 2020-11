PSOE Badajoz critica a PP y Cs por boicotear el Reglamento Participación Ciudadana

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha reprendido al Partido Popular y Ciudadanos por "boicotear hasta el último día" el Reglamento de Participación Ciudadana de la ciudad, cuya negociación se ha desarrollado en cinco legislaturas desde 2003.

El portavoz socialista, Ricardo Cabezas, ha criticado que "a través de personas interpuestas tanto PP como Cs presentaron alegaciones al texto definitivo que antes ellos habían aprobado".

Además, ha señalado en todo caso que el próximo lunes verá la luz definitivamente este reglamento, "tras casi 20 años de lucha desde la oposición para hacerlo realidad".

Según el edil, cuatro personas presentaron alegaciones al texto del Reglamento de Participación Ciudadana en el tiempo de exposición pública y de ellas tres corresponden "curiosamente a personas directamente relacionadas con el PP o Ciudadanos".

"Se trata de una concejala del PP de Mérida, preocupada por la Participación Ciudadana en Badajoz; la delegada del alcalde de Badajoz en Gévora, que seguro no pudo transmitir antes sus propuestas al alcalde; y, un representante vecinal vinculado claramente a Ciudadanos", detalla el PSOE, que ha agregado que de las hasta 11 alegaciones todas han sido desestimadas.

Para Cabezas, "todo esto revela que PP y Cs tragan con ruedas de molino" y no tienen "convicción" para sacar adelante el Reglamento de Participación Ciudadana, así como que "hasta el último momento intentan dinamitarlo".

Ha puesto como ejemplo que, la concejala 'popular' de Mérida cuestiona que Badajoz se divida en distritos porque "no existe necesidad" y se muestra en contra de unos presupuestos participativos, "algo que reconoce el Tribunal Constitucional" porque, según ella, "se atenta contra las competencias del alcalde".

Finalmente, el portavoz socialista ha recordado que han sido necesarias cinco legislaturas, "casi 20 años, para aprobar por fin el Reglamento de Participación Ciudadana", y ha agregado: "los números cantan y a la vista está que la participación les importa un pimiento a la derecha de este ayuntamiento".

Así, ha añadido que "no nos engañemos, si este reglamento no lleva asignación presupuestaria para su desarrollo, de nada sirve este postureo", pidiendo a las asociaciones y colectivos de la ciudad que les "ayuden a sacarlo adelante de verdad", y asegurar que, en el PSOE, "no solo dudan de que salga adelante, sino de la propia capacidad y esfuerzo de los concejales responsables en su desarrollo".