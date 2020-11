Diputación Badajoz elabora video para concienciar en eliminación violencia contra mujeres

El área de Igualdad, Juventud y Residencia Universitaria Hernán Cortés de la Diputación de Badajoz ha presentado hoy el vídeo que ha elaborado con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y titulado ‘1, 2, 3 ...¡despierta!’.

El acto se llevado a cabo en el patio de columnas y al mismo ha asistido el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, acompañado de la vicepresidenta segunda, Virginia Borrallo, el vicepresidente tercero, Ramón Ropero, así como la diputada delegada del área de Igualdad, Cristina Valadés.

El acto, presentado por la técnica de Igualdad, Pamela Candia, se ha iniciado guardando un minuto de silencio en homenaje a las víctimas. Posteriormente se dio paso a la proyección del audiovisual elaborado para el 25-N, que se ofreció también en directo a través de las redes sociales de la Diputación.

Para cerrar el acto, tomó la palabra Miguel Ángel Gallardo, que no dudó en señalar que los jóvenes, que también protagonizan el vídeo con sus mensajes de esperanza, “tienen la llave” para cambiar las cosas en el futuro, ante este mal de la sociedad como es la violencia machista.

“Tenemos que trabajar cada día, de forma individual y de forma colectiva como sociedad. Por eso es importante que gritemos todos juntos, porque entre todos vamos a ser capaces de acabar con esta lacra, que este año ha sido especialmente dura para aquellas mujeres que han tenido que confinarse con su maltratador”, apuntó el presidente.

En este sentido, pidió “el compromiso de todos, hombres y mujeres”, para hacer aflorar el maltrato oculto y, avanzó que la Diputación de Badajoz se compromete y por primera vez en los presupuestos se va a contemplar una partida presupuestaria para ayudar a los hijos de las mujeres maltratadas.

Gallardo ha concluido asegurando: “Yo no me pongo de perfil, sino que me pongo de frente para gritar, defender y decir alto y claro que el que amenaza, agrede y mata a una mujer, además de un asesino es un cobarde”.

El presidente ha aprovechado el acto para hacer un reconocimiento a Luisa Merino, trabajadora de la Diputación que se ha jubilado recientemente y que “ha sido una mujer activista que ha abierto muchas puertas”.