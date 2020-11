El Ayuntamiento Badajoz dedica 145.000 euros a actividades navideñas

Ep

El Ayuntamiento de Badajoz dedicará más de 145.000 euros a las actividades de la Navidad 2020-2021 y trabaja para, "en caso de ser posible", se puedan llevar a cabo todas las preparadas.

Así lo ha señalado el portavoz del equipo de gobierno, Ignacio Gragera, en rueda de prensa telemática en la que ha destacado que la Junta de Gobierno Local de este viernes ha aprobado el gasto de la Exposición de Dioramas y del Belén monumental 2020 por 10.313,16 euros y sobre la cual ha comentado que "se hará si las circunstancias y la situación sanitaria lo permiten en el Museo de la Ciudad".

También ha deseado que, respetando la distancia social, el lavado de manos y "tomando todas las precauciones posible", se pueda "salir" del actual periodo de restricciones especiales que tiene la ciudad ante el incremento de contagios de Covid-19.

"Y podamos intentar desarrollar una Navidad lo más razonable posible", ha confiado también Gragera, que ha sumado otros gastos navideños como el alquiler de las casetas del Mercado Navideño, adjudicado por 18.089,50 euros; y el de las actividades de la Navidad 2020-2021 establecido en 145.290 euros y respecto al cual seguirán trabajando para que "en caso de ser posible" se desarrollen todas las actividades preparadas.

En este sentido y preguntado sobre el Mercado de Navidad, el portavoz del equipo de gobierno ha agregado que será la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, quien se pronuncie sobre este tema, en relación al cual ha reconocido en todo caso que "en un principio como siempre" se tenía que plantear dicho mercado "con normalidad", aunque las restricciones aforo de este año que ya se vieron en la Feria del Libro "hacen que se tenga que repensar todo mucho".

De este modo, la idea "es hacerlo como todos los años", pero "va a ser muy difícil" y ha apuntado que en eso tiene que ser "absolutamente sincero", así como que "seguramente cuando se organice se organizará de una manera un poco más pequeña" y en todo lo que tenga que ver con la Navidad, el Mercado Navideño o las diferentes actividades van a intentar ser "muy cautos" dado que "la situación ahora mismo en la ciudad es la que es" y "a 14 días vista tenemos una advertencia naranja como refería el otro día el alcalde".

CARNAVAL DE BADAJOZ

También ha pasado por la Junta de Gobierno la adjudicación por 7.018 euros de la web del Carnaval de la ciudad, que Gragera ha enmarcado en el expediente de la candidatura para que esta fiesta sea declarada de Interés Turístico Internacional y en relación a lo cual ha sostenido que se trabajará en esta página web a lo largo de los dos o tres próximos meses.

Sobre la tramitación de dicho expediente, ha comentado que sufrido "algún parón" como consecuencia de la modificación de los requisitos que se establecían una vez iniciado; y que hay una serie de cuestiones que "todavía están pendientes este año" como consecuencia de la pandemia.

"Creo que no vamos a poder llegar a tiempo, en este sentido es algo que es obvio y natural porque, entre otras cuestiones, no vamos a poder hacer la promoción y difusión de este año 2021 porque yo creo que no va a ser posible hacerlo", ha recalcado.

Y, confia en que a mediados de 2021 el expediente pueda estar terminado, "si todo va bien" con la publicación de la nueva web y la promoción que se haga, que ahora permite la modificación de este expediente, por parte de Turismo o de Ferias y Fiestas de las actividades "que se puedan llegar a hacer".

Al respecto, ha insistido en que se trata de una situación "absolutamente sobrevenida" porque en primer lugar se cambiaron los requisitos de ese expediente y, posteriormente, se han encontrado ante una situación sanitaria que "hace prácticamente imposible plantear un Carnaval ni siquiera ya parecido al que tenemos" o un Carnaval de calle en el que la gente salga a la calle y se disfrace o que "tenga un impacto visual" a través de las comparsas o las murgas.

Y, ha concluido que "tenemos que ver un poco cómo encajar todo esto, lo que sí que tenemos claro es que hay que hacer la web municipal, en un par de meses o tres se hará la web, a partir de ahí ver qué requisitos son los que podemos ir cumpliendo en este año 2021 y esperar y desear que ya a mediados del 21 podamos tener finalizado el expediente para la aprobación definitiva por parte del ministerio".