Cincuenta calles del Casco Antiguo de Badajoz lucirán placas con sus nombres antiguos

Ep.

Medio centenar de calles del Casco Antiguo de la ciudad de Badajoz contarán con placas con sus nombres antiguos, algunos originarios de la Edad Media, en el marco de una iniciativa de la Concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Badajoz que permite recuperar la historia y la cultura de la ciudad, a la vez que supone un atractivo para los visitantes.



El concejal delegado del área, Jaime Mejías, ha presentado estas placas en una rueda de prensa telemática en la que ha explicado que se trata de un proyecto "histórico" y "muy bonito" para la ciudad y en concreto para el casco histórico con la instalación, a partir de la próxima semana, de 52 placas con las denominaciones antiguas de calles del mismo, cuyo origen "en muchos casos" data de la Edad Media y se ha mantenido hasta mediados del siglo XIX.



Según ha indicado, se han basado en un plano histórico realizado por el autor Francisco de Coello en 1855, y a mediados del siglo XIX empezaron a cambiar los nombres de gran cantidad de calles del Casco Antiguo que, no obstante, la generación de los años 30, 40 o de los 50 sigue reconociendo.



De este modo, la Concejalía de Turismo ha tenido la iniciativa de impulsar estas placas, fabricadas por una empresa de Badajoz y cuyo material de azulejo en bizcocho, que es barrio cocido a 1.100 grados y que cuenta con un esmaltado en blanco, decorado en óxido azul cobalto y fundido a 980 grados, garantiza su durabilidad ante las inclemencias ambientales y meteorológicas.



Los carteles han sido diseñados además acordes a la imagen de mediados del siglo XIX en este proyecto con implicaciones tanto a nivel cultural, al permitir recuperar la historia y la cultura de Badajoz y que hace un guiño tanto a los mayores de la ciudad como a las nuevas generaciones; a nivel de suponer un paso más en la recuperación del centro histórico o a nivel turístico al ser, como ha planteado, un proyecto que supondrá un "atractivo más" para quienes visiten el Casco Antiguo.



En este último sentido, ha avanzado que desde la Concejalía están trabajando en la elaboración de rutas a partir de estas calles antiguas y que incluirán anécdotas del origen o la historia de nombres como la actual Plaza de España y antiguo Campo de San Juan, la Plaza Minayo o Campo de San Francisco; o la Calle San Juan o del Rastro.



Preguntado por dichas rutas, ha comentado que estarán terminadas antes de fin de año y ha confiado en poder comenzar a trabajar en las mismas y que el público pueda disfrutarlas a partir del nuevo año, "siempre" con "el ok y la luz verde" de Salud Pública, dado que actualmente la Concejalía tiene suspendidas y pospuestas todas sus rutas turísticas debido a la pandemia, y espera que, de cara al próximo año, se puedan realizar.



SITUACIÓN DEL TURISMO EN BADAJOZ



En este sentido e interpelado por la situación actual del turismo en la ciudad, el concejal del área ha detallado que en la actualidad la visita turística está "bajo mínimos" y la presencia de turistas en la ciudad "como no puede ser de otra manera" y como, ha sostenido, "en el 99,9 por ciento de los destinos de España está siendo mínima" puesto que la movilidad está reducida.



De este modo, actualmente la visita de turistas "por desgracia ha caído muchísimo en la ciudad de Badajoz", pese a lo cual desde la Concejalía siguen trabajando en restablecer el patrimonio de la capital pacense, en la preparación de la Alcabaza, las murallas o los atractivos turísticos y excelencias de la ciudad para que "cuando todo vuelva a la normalidad Badajoz sea un destino pujante".



También están trabajando a nivel de touroperadores para posicionar Badajoz como un destino turístico "potente" y "no solo a nivel de ocio y de compras sino también a nivel monumental", según Mejías, que ha hecho hincapié en que trabajan en potenciar el patrimonio histórico para que, cuando la situación de la pandemia cambie y "vuelva la movilidad", la capital pacense sea "un destino a nivel monumental e histórico potente y bien posicionado en el circuito de destinos monumentales de España".



Por último y sobre el concurso de 'Tapas por el barrio', ha señalado que este jueves concluye el plazo de presentación de participantes y contará con entre 75 y 80; así como que el concurso en sí comienza este viernes con las degustaciones de las tapas, dado que se ha pospuesto la participación de las murgas debido al decreto que prohíbe las actuaciones en espacios públicos y cerrados para evitar que se formen aglomeraciones. Dichas actuaciones se pospondrán para el Puente de la Inmaculada o al último fin de semana del certamen el 12 de diciembre, ha concluido.