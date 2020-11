PSOE urge nuevos presupuestos en el Ayuntamiento de Badajoz

Ep

En rueda de prensa telemática, Cabezas se ha referido a una comparecencia realizada el 5 de mayo por el alcalde, Francisco Javier Fragoso, y a que en la misma apuntara que la lucha municipal contra el coronavirus se iba a basar en tres pilares, las ayudas a los sectores de la hostelería y el comercio, el gasto social e inversiones en obras para reactivar la economía por unos 17 o 20 millones de euros hasta finales de año.

Sobre las ayudas a la hostelería y el comercio, ha recordado que el PSOE ya ha avanzado que no se van a gastar los 3 millones de euros previstos por lo "farragoso" de la tramitación, mientras que sobre las ayudas sociales ha expuesto que el "grueso" del dinero, superior a un millón, "está casi intacto" y "sin entregar a los vecinos" por lo que el resultado "no puede ser peor" y este lunes van a registrar una petición de información sobre el balance de esas ayudas.

En relación a las inversiones de obras, ha criticado que Fragoso haya citado cuantías distintas, de 17 a 30 millones, y que "parece mentira" que alguien que lleva 25 días entrando a diario por la puerta del ayuntamiento "pueda ser tan pretencioso y cometa errores de libro", además de incumplir de una manera "tan clamorosa", lo cual "es una demostración de soberbia y de no conocer sus limitaciones".

Ha agregado que el regidor "ha reculado", aunque lo ha hecho "con discreción para que nadie se entere", y ha dicho que 2021 "será un año de inversiones", por lo que "se ha saltado" el 2020, al tiempo que ha espetado que "la palabra del alcalde pierde toda la credibilidad, si alguna vez la tuvo" y pasa de "tener claro" en mayo que "hace falta una millonada con urgencia" para reactivar la economía en la ciudad a decir en noviembre "que la economía puede esperar de un año a otro".

PLAN DE IMPULSO

En este punto, el portavoz del PSOE ha preguntado por el Plan de Impulso para este año o si "todo" se va a dejar para 2021, y ha subrayado al respecto que en 2020, cuando se necesitan inversiones "más que nunca", el equipo de gobierno "ha hecho novillos", junto con que ya se podrían invertir "ahora mismo todos los ahorros", los 60 o 70 millones de euros que tiene en los bancos, desde el 6 de octubre.

"No existe ningún impedimento al tener suspendida la regla de gasto y de estabilidad presupuestaria", ha reiterado, a la vez que ha sostenido que "urgen unos nuevos presupuestos" en el ayuntamiento "para incluir muchas inversiones" tras la modificación de la regla de gasto y que el PSOE espera que el anexo de inversiones para 2021 "no sea menos de 25 millones de euros", aunque con el equipo de gobierno "no es garantía de nada y una cosa es presupuestar y otra muy distinta es cumplir y ejecutar".

Asimismo, Cabezas ha interpelado si desde el gobierno local serán "capaces" de invertir hasta 25 millones de euros en la ciudad y ha abogado por actuaciones como una reforma integral de la Avenida Carolina Coronado, la actualización de la Avenida Ricardo Carapeto y la Plaza de San Atón, la recuperación de las zonas verdes del Cerro de Reyes, un millón para actuaciones en la zona de la riada o un complejo deportivo en Ciudad Jardín.

El portavoz socialista, que ha dudado que antes de fin de año se tengan los presupuestos de 2021 "puestos al día", ha criticado la "ocultación y la falta de transparencia" del equipo de gobierno que "no dice absolutamente nada de por dónde quiere llevar el ayuntamiento", así como los retrasos en la piscina de la Margen Derecha o en las actuaciones del Plan Edusi.

Para Cabezas, el Ayuntamiento de Badajoz "tiene un problema muy grave de capacidad inversora, no de ahora sino que lo viene arrastrando desde hace años" y "se ha quedado lejos de invertir lo que podía y ahora va a poder invertir más sin regla de gasto en el 2020 y 2021", ante lo cual ha interpelado "cómo lo van a hacer" desde el "tripartito", cuyos ediles se han "abonado a la Ley de Murphy y, claro, todo saldrá mal", mientras que Ciudadanos "no sirve de nada" y PP y Cs son "más de lo mismo".

Sobre la formación naranja, ha lamentado el "bajo perfil reivindicativo" de su portavoz, Ignacio Gragera, que "se ha acomodado en la retaguardia" y cuya "mayor dedicación ahora mismo es ver cómo caen las hojas del calendario zaragozano y ver lo que falta para su entronización", y por último ha sostenido en todo caso que Badajoz "no merece este bloqueo y parálisis en el momento más delicado de nuestras vidas en mucho tiempo".