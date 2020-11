Unos 80 agentes de las Fuerzas de Seguridad controlarán la actividad ciudadana en Badajoz

Ep.



La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha anunciado que un dispositivo formado por unos 80 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto de uniforme como de paisano, controlará en los próximos días la actividad de los ciudadanos, los aforos o las nuevas medidas implantadas en la región y en la ciudad de Badajoz, como la suspensión de eventos multitudinarios del ámbito de la cultura o el deporte.



En concreto, este dispositivo permitirá que "se repartan las tareas" entre los tres cuerpos y habrá controles en el conjunto de la ciudad, en los parques y en las zonas de ocio, mientras que la Guardia Civil se encargará "específicamente" de las urbanizaciones, las parcelas y las entidades locales que pertenecen a la ciudad "para evitar todo tipo de fiestas y de reuniones sociales que puedan poner en riesgo la salud pública".



La Policía Local por su parte hará "importantes" controles en las fiestas nocturnas, en los veladores o en el ocio de tarde que "se está viendo incrementado como consecuencia del cierre a las doce de la noche de los locales".



Así lo ha señalado la delegada en su intervención en una rueda de prensa, acompañada del alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, y del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha anunciado que la Junta de Extremadura ha decidido suspender "eventos multitudinarios que tengan que ver con el ámbito de la cultura" en la ciudad, y recomienda a todos los vecinos de la capital pacense limitar la movilidad "a lo imprescindible".



Unas medidas que se toman en la ciudad de Badajoz debido a que presenta una situación "preocupante" en la incidencia del coronavirus, que se sitúa en 529,5 casos por 100.000 habitantes a los 14 días, así como una ocupación de sus UCI del 29 por ciento.



MEDIDAS DE CONCIENCIACIÓN



Según ha recalcado la delegada, se ha estado trabajando este pasado jueves y este viernes para, entre las tres administraciones, intentar llevar cabo "medidas de concienciación" y de mayor protección y control de la seguridad y la salud de los ciudadanos de Badajoz y, en concreto, este jueves se celebró un Centro de Coordinación Operativa Policial (Cecor) en el que ya Vergeles avanzó cuál era la situación epidemiológica de la capital pacense.



Al respecto, ha explicado, se propuso el desarrollo de una reunión de carácter técnico entre todos los cuerpos policiales que actúan en la ciudad para establecer unos dispositivos coordinados que permitan hacer un mayor control de la actividad de los ciudadanos, de los aforos, y de todas las medidas implantadas en toda la región y en la ciudad.



Seguidamente, ha puntualizado que en este dispositivo trabajarán alrededor de 80 agentes formado por policías y guardia civiles, tanto de uniforme como de paisano, al tiempo que ha recordado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen conocimiento de todos los casos que están en situación aislamiento, ya sean positivos o sus contactos estrechos, y que sobre los mismos también va a haber una vigilancia.



"Es un reforzamiento que tendrá lugar en los próximos días para intentar que se haga un cumplimiento exhaustivo de las medidas sin titubear a la hora de frenar comportamientos que puedan suponer un riesgo para la población", ha remarcado, para agregar que ya se ha hecho en anteriores días y en todas las localidades "donde ha hecho falta" y que se actuará con "contundencia" en coordinación las tres administraciones con Salud Pública.



ACTIVIDAD POLICIAL E INCUMPLIMIENTOS



Sobre la actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Yolanda García Seco ha hecho hincapié en que les "orienta" también a la hora de proponer a la Junta y a la autoridad delegada competente medidas "más restrictivas o no" para el control de la pandemia.



Al respecto, ha abundado en que en esta última semana la mayor parte, un 80 por ciento, de los incumplimientos que han detectado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están relacionados con comportamientos de carácter "individual", en cuestiones como el horario nocturno o las medidas de protección sanitaria como la falta de mascarilla o de distancia social.



No obstante, los incumplimientos son "menores" en espacios comerciales o de restauración. "Por tanto, si la mayor parte de los comportamientos que tenemos que frenar son los comportamientos individuales es muy importante esta tarea que estamos haciendo de llamamiento a la concienciación ciudadana", ha asegurado.



CIERRE PERIMETRAL Y AEROPUERTOS



En este sentido y sobre las medidas de cierre perimetral, ha reconocido que se han estado valorando, pero que el consejero o el alcalde "han entendido que puede no ser la más efectiva" y ella misma "en algún momento" puede decir que está "de acuerdo", dado que el problema que supone el cierre de las ciudades es que se destinan muchos efectivos a controlar personas que entran y salen, en su mayor parte por movimientos "justificados", cuando los contagios "normalmente" se están produciendo "en el comportamiento individual una vez que uno se baja del coche".



También se ha referido a la orden publicada este jueves por la que se exige a los ciudadanos que proceden de determinados países la realización de una PCR antes de venir a España, y ha destacado que solamente afecta a puertos y aeropuertos, por lo que los vecinos portugueses pueden continuar acudiendo a Badajoz para hacer sus compras o mantener encuentros de negocio u ocio "sin necesidad de someterse a ningún control sanitario".



Igualmente, esta medida "solamente" afectaría a aquellos que vengan en un vuelo internacional o bien a aquellos que tomen un vuelo en algún país de riesgo y después de un trasbordo el primer sitio donde desembarquen en España sea en Badajoz, en cuyo caso se les harán los controles "oportunos".



BRIGADA EXTREMADURA XI



La representante del Ejecutivo central en la región ha reiterado la importancia del seguimiento a los casos positivos y que el Ejército, y en concreto la Brigada Extremadura XI, continúa trabajando e incrementará sus efectivos, poniéndolos a disposición de Salud Pública para ayudar en el rastreo en todas las áreas de salud, acerca de lo cual puntualiza que actualmente están trabajando más de 90 militares que han hecho "ya" el seguimiento de más de 2.000 casos.



También se dedican a otras tareas como la desinfección de centros sanitarios o sociosanitarios y formarán a voluntarios de Protección Civil en estas tareas de desinfección mediante unas jornadas que se realizarán en ambas provincias.



Por último, ha reiterado que "esto es una cuestión de todos" y "de cada uno de nosotros" y que se tiene que pensar que "no debemos lamentarnos después", además de cumplir unas "pocas" normas como la distancia social, el uso de mascarilla, higiene y ventilación en aras de conseguir, entre todas las administraciones y el tejido social de Badajoz, bajar la incidencia y llegar a Navidad "con unos datos mejores" que permitan continuar con la actividad comercial o de restauración y una vida "relativamente normal hasta que llegue una solución definitiva".