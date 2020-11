Fragoso: Posible confinamiento o cierre Badajoz supondría "muerte económica" de negocios

Ep.



El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha reconocido que teme que posible confinamiento o cierre perimetral de la ciudad que pudiera producirse a estas alturas del año supondría la "muerte económica de muchos negocios", a la vez que ha hecho un llamamiento a la población de la capital pacense, tras el dato de positivos en Covid-19 registrado este miércoles, para que pongan "todos los medios" en aras de "pararle los pies al virus y al desarrollo de la pandemia".



"Lo que sí temo es que nos tuvieran que confinar, o sea, el confinamiento o el cierre perimetral de la ciudad precisamente en estos meses supondría la muerte económica de muchos negocios y, por lo tanto, muchas familias al paro", ha reconocido Fragoso, para quien "si hay que tomarla por salud se tomará" y si le pregunta su opinión quien la debe tomar dirá "tómese, porque evidentemente la salud es lo primero".



Así, y además de transmitir a los vecinos que "también está en nuestras manos el evitar que tengamos que llegar a ese tipo de medidas", que se está "a tiempo" y hay "posibilidades de evitarlo", también ha querido lanzar un "especial mensaje" a los jóvenes, que "posiblemente" por circunstancias como la edad o las necesidades de sociabilización, "lo están pasando con más carencias en estos espacios de restricción", pero que "tienen que tener un profundo compromiso con la sociedad en su conjunto".



Igualmente, ha continuado, los jóvenes deben ser "conscientes" de que no respetar aforos, quitarse la mascarilla "más de lo imprescindible" o no ser "cuidadosos" con la higiene de manos ni "muy respetuosos" con la distancia social "conlleva que puedan llevar el virus no solo a sus propios cuerpos, generando consecuencias de salud que pueden durar toda la vida y que ya serían irreversibles, sino que pueden llevar el virus a sus casas", a su familia o al resto de la sociedad "que estaría pagando como inocente las consecuencias de actitudes irresponsables e imprudentes".



Así lo ha señalado el alcalde en una rueda de prensa telemática en la que ha querido compartir con los ciudadanos y vecinos de la ciudad su "preocupación" y la "sensación" que se vive a tenor de los datos de la pandemia y que en este miércoles se tuviera conocimiento de que la capital pacense ha tenido 101 positivos.



"Posiblemente sea el dato más alto de toda la serie histórica que yo conozco y por lo tanto creo que me llama a volver a hacer una reflexión colectiva porque esta batalla la tenemos que ganar ente todos, la tenemos que ganar sin duda con la colaboración como lo están haciendo de los profesionales, de los empresarios de la ciudad", ha señalado, junto con que también se debe ganar "con un compromiso colectivo de todos los vecinos a la hora de no relajar y no descuidar aquellas medidas que son imprescindible para que paremos la expansión de la pandemia".



MEDIDAS "IMPRESCINDIBLES"



Así y si no se quiere que la ciudad acabe con un cierre perimetral o confinados, el regidor ha insistido en que todos pueden poner "un granito de arena para ganar esa batalla", a la vez que ha recordado que las medidas "necesarias e imprescindibles" para ello están en la higiene personal, el lavado constante de manos con gel hidroalcohólico o mantener la distancia social.



También se deben respetar los aforos que "no es responsabilidad solo" de comerciantes, empresarios o hosteleros sino "una responsabilidad individual de todos aquellos que sabemos que no podemos juntarnos en grupos de más de seis personas"; así como usar la mascarilla y en relación a lo cual ha apuntado que él mismo ha detectado, "en una simple percepción andando por Badajoz", que "parece" que hay determinadas circunstancias en las que se entiende que se está en espacios "sin riesgo".



"Y no es verdad, toda la ciudad tiene riesgo, y es verdad que todos los locales y empresas son espacios seguros, sin que quepa la menor duda, pero debemos contribuir a que esos espacios seguros lo sigan siendo", ha subrayado, para ejemplificar que, cuando se está sentado en un velador, solo se debe retirar la mascarilla para beber o comer y volver a usarla cuando se está hablando, en lugar de quitarla y entender "que ya el virus no está ni existe".



Y es que, como ha insistido en pedir el primer edil, "esta batalla la tenemos que ganar entre todos" y "hay que salir lo menos zaheridos posible", junto con tener una economía "fuerte y robusta" y a "muchos" empresarios que puedan seguir con sus actividades o "muchos" negocios de hostelería o comercios, para lo cual "no podemos abocar a la ciudad a que nos tengan que tomar medidas que vayan mucho más allá de las imprescindibles para garantizarnos nuestra salud y nuestra seguridad".



De esta manera y como alcalde de Badajoz ha pedido que todos de forma individual den, también él mismo, "un paso más en el compromiso por cumplir las normas", y ha asegurado que, para quien no cumpla, intentará que "caiga todo el peso de la sanción necesaria posible" por parte de los Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que, con las policías locales, trabajan de forma "ejemplar y coordinada".



"Por favor, no se trata de tener miedo a ninguna sanción, sino se trata de tener ganas de vivir, de sacar adelante, de que la ciudad siga prosperando y para eso necesitamos el granito, que no es nada complicado, que todos tenemos que poner en un ejercicio de responsabilidad", ha remarcado, para confiar que, con su mensaje, pueda contribuir a que todos reflexionen y esos 101 casos de este miércoles "a ser posible no se repitan".



MIEDO AL CONFINAMIENTO



Ya en el turno de preguntas e interpelado por las cifras para un posible cierre perimetral o confinamiento, Francisco Javier Fragoso ha expuesto que corresponde a Salud Pública el análisis de parámetros como el porcentaje de positividad o el índice de ocupación de las camas UCI y que, en todo caso, "no es un problema cuantitativo" sino "cualitativo" y el dato de este miércoles le "preocupa como alcalde" y pide al respecto a los vecinos que todos, él "primero", hagan un "esfuerzo para parar esta pandemia".



Se trata además de un dato de contagios "tan escandaloso" y "tan llamativo" que cree que marca "una tendencia que es la que hay que romper", mientras que preguntado por si teme tener que pedir el confinamiento ha replicado que no le corresponderá a él y que se deberá tomar la decisión sanitaria "que sea mejor en cada momento".