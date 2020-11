Fragoso califica de "vergüenza" el estado del río Guadiana y es competencia del Gobierno

Ep

El alcalde de Badajoz y senador por la provincia pacense, Francisco Javier Fragoso, ha ofrecido la ayuda del ayuntamiento a la hora de erradicar de plantas invasoras el Guadiana, cuyo estado tacha de "vergüenza" y, en todo caso, ha recordado que es competencia del Gobierno de España.

"Cada uno en sus competencias, que se dejen de engañar a los ciudadanos y de esconderse, el Guadiana está hecho una vergüenza, necesita un tratamiento, hay más que fondos europeos para poderlo hacer", ha sostenido Fragoso.

Además, cree que, en "el Gobierno socialista lo que se ha dedicado es a malgastar dinero, a tener el gobierno más caro de la historia de este país y a tener el Guadiana en las peores condiciones de la historia de este país".

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por su parecer ante la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, a través de los diputados nacionales del PSOE por la provincia, sobre actuaciones para la recuperación y protección del río Guadiana y que insta a que todas las administraciones cooperen para erradicar de plantas invasoras el mismo, así como por las declaraciones sobre él mismo realizadas este lunes por la diputada Maribel García.

Al respecto, Fragoso ha tildado de "gracioso" el que, cuando el río es competencia de una administración socialista, pidan "que los demás aunemos fuerzas" cuando lo que tienen que hacer es limpiarlo. "¿Acaso el presidente de la Confederación del Guadiana es del PP? No, es de un gobierno socialista. ¿Acaso el río no es competencia de la Confederación? ¿Acaso el nenúfar no es una planta invasora?", se ha preguntado.

Seguidamente, ha asegurado que "claro" que podrán contar la "ayuda" del ayuntamiento, y ha ironizado con que "solo faltaba ya" que a partir de mañana les pidan que sea el ayuntamiento el que compre la máquina para hacer PCR en el Hospital Universitario o que los nuevos blindados de la Base de Bótoa.

Y es que, para Francisco Javier Fragoso, "lo que tienen que hacer es dar la cara, no desviar la pelota de decir que es culpa de otros", sobre lo cual ha insistido en que los ciudadanos de Badajoz "no" merecen "este trato por parte de los gobiernos socialistas y de Pedro Sánchez", a quienes ha pedido que actúen al ser su responsabilidad, al "igual" que a él mismo le "echan en cara" en los plenos del ayuntamiento que haga lo propio sobre las suyas.

"La basura en Badajoz vale 12 millones de euros al año, que la mitad la pague el Gobierno de España y yo los 6 millones restantes los dedico a quitarle el nenúfar", ha continuado también en tono irónico, para exponer que "se están cachondeando" de él y de Badajoz y que "no" le "parece serio", a la vez que ha abundado en que entiende que "les moleste" que cumpla con sus obligaciones de senador exigiendo que el Gobierno actúe en la materia de su competencia.

En relación al Ejecutivo central, ha criticado además que "ha demostrado con sus presupuestos que lo único que le interesa es mantener esa mastodóntica estructura donde tiene más asesores que en la historia" o "más ministros que en la historia".

"Ahí sí que hay perras para poderlas dedicar al Guadiana, con que quitara dos o tres ministerios de esos que nadie sabe para qué valen, que es para nada porque no tienen competencias, daba para limpiar el Guadiana, entre otras cosas", ha apuntado.

Al mismo tiempo, ha sostenido en relación a los Presupuestos Generales del Estado que van a "pegar el mayor sablazo de la historia de clase media y baja de este país con la subida de los impuestos" en conceptos como los seguros o al gasoil, que según ha cifrado afectarán a 400.000 vecinos de la provincia pacense "para un Gobierno que ni siquiera es capaz, con ese dinero, de limpiar el Guadiana".

