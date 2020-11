PP provincial Badajoz reclama dimisión del alcalde de Castuera y diputado tras su condena

El presidente provincial del Partido Popular de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha asegurado hoy que con la sentencia que condena a tres años de prisión, por acoso laboral a un trabajador municipal, ha llegado el momento de que el alcalde socialista de Castuera, Francisco Martos, dimita y ha pedido al PSOE que "no ampare" estas situaciones.

Junto al presidente y portavoz local del PP en Castuera, Carlos Carrillo, Fragoso ha señalado que esta sentencia, del Juzgado de Don Benito, "no se puede circunscribir al ámbito administrativo donde cualquiera con responsabilidades públicas está sometido a poder cometer un error,y tener el reproche de ser corregido por la Administración de Justicia, si no que es una sentencia penal que reprocha es un acoso laboral, un delito de lesiones que ha sufrido un trabajador".

Por eso, para el PP de Badajoz, "ha llegado el momento de que manera tajante el alcalde de Castuera dimita" de este cargo y del de diputado provincial, "pues la propia sentencia pone de manifiesto unos hechos probados lo suficientemente graves como para que, independientemente de que una segunda instancia judicial pueda ser corregida el fallo, estos hechos no se puedan variar".

En este sentido, Fragoso ha añadido que la sentencia recoge esos como probados "por transcripciones literales que nadie puede cambiar y ponen de manifiesto el trato vejatorio, las amenazas y la prepotencia con que el alcalde de Castuera trataba a un empleado público, al que de forma reiterada amenazaba con echarle".

"El PSOE no puede esconder la cabeza esperando una segunda instancia", sobre esta sentencia, "está muy bien que los socialistas quieran esperar para ver si " Francisco Martos " debe o no entrar en la cárcel, pero desde el punto de vista político, no es presentable que siga representando a su pueblo quien se demuestra a través de grabaciones y hechos como trataba a un trabajador municipal".

Fragoso ha recordado como la sentencia recoge como antecedentes para esa condena de 3 años de prisión, como en 2008 el arquitecto municipal de Castuera se niega a realizar un informe como el alcalde quería que fuera para conceder una licencia "y ahí comienza su tortura", en primer lugar el alcalde le amenaza con negarle una compatibilidad laboral a la que tenía derecho tal y como recogen las transcripciones que refleja el texto judicial.

El presidente provincial popular ha continuado explicando que se trata de una sentencia de 59 páginas "suficientemente fundamentada como para que la segunda instancia vaya a corregirla poco, pero independientemente de eso los hechos que demuestra son inamovibles, y deja probado que alcalde le dice en 2009 «quiero que te vayas» y otras frases como está, y quien actúa de esta forma no tiene derecho a representar a los vecinos de su pueblo".

En un mitin en 2015, Martos afirma, tal y como recoge el dictamen del juzgado dombenitense que le va a quitar «todas las competencias al servicio de urbanismo municipal», y cumple su amenaza y pasa esas competencias a la Mancomunidad, cambia de despacho al arquitecto municipal, le deja sin tareas y en 2016 le exige que rehaga informes cuando se pone en duda la concesión de una licencia a una propiedad no registrada a nombre del Ayuntamiento, o le humilla delante de ciudadanos del pueblo.

"Estas perlas" son las que ha venido haciendo el alcalde del PSOE de Castuera , hechos literalmente probados por la sentencia, motivos suficientes para decir que "esta persona no es digna de representar a su pueblo y para exigir al PSOE que "no ampare este tipo de actitudes, la política no merece gente de esta calaña que tratan así a los trabajadores públicos, cuando hay un problema no se resuelve amenazando, coaccionando o exigiendo que se cambien informes a los empleados públicos".

Fragoso ha concluido que esta "es la tortura a la que se ha sido sometido" el arquitecto municipal de Castuera, motivo por que el socialismo "no puede esconder la cabeza, amparando a otro delincuente como ya hizo en Alburquerque con otro alcalde suyo condenado por amenazar a una mujer y al que Sánchez concedió un indulto parcial".

A este respecto, Fragoso ha añadido que "no" es "nadie para meterse en la vida de ningún otro partido, pero ha querido recordar que los Estatutos del PSOE en su artículo 10.h indican que «debe ser dado de baja de afiliado cualquier que sea condenado por un delito doloso, aunque la sentencia no sea firme», por lo tanto la pregunta es "por qué se saltan sus estatutos y dejan que siga en primera línea política quien ha sido condenado por amenazar trabajadores".

IMAGEN DE CASTUERA

Por su parte, Carlos Carillo ha indicado que se trata de una "situación injusta que Martos siga al frente del Ayuntamiento de Castuera", cuando el juzgado " y la sentencia es contundente y ha puesto en tela de juicio y ha reprobado su legitimidad" como primer edil.

El PP de Castuera, ha añadido Carrillo, solo quiere que la gestión municipal "sea justa y transparente para todos los vecinos, unos vecinos que no se merecen que cada vez que pongas Castuera el Google aparezcan las sentencias de condena a su alcalde o sus juicios pendientes. Queremos que se limpie la imagen de Castuera y creemos que Martos no está legitimado para seguir siendo su alcalde".

MONTIJO

Finalmente, y a preguntas de los periodistas, Francisco Javier Fragoso, se ha referido a las posibles comparaciones de esta sentencia con la condena de inhabilitación al ex alcalde del PP en Montijo, Alfonso Pantoja, indicando que "desde el absoluto respeto a las decisiones judiciales, no se puede comparar una cosa con la otra".

Ha subrayado que no hay comparación en primer lugar por los "hechos sustantivos, no tiene nada que ver un error en la tramitación de expediente por incidencias de ruidos, que si está mal hecho la justicia corrige, con vejar y acosar a un trabajador por no hacer los informes que uno quiere"; en segundo lugar el ex alcalde de Montijo ya no está en política, no es ni cargo público ni representa a los ciudadanos; y tercera diferencia, ha concluido Fragoso, desde el momento en que se abrió juicio oral el ex alcalde de Montijo pidió la suspensión de militancia del PP, por lo tanto "es hoy una persona anónima que ha tenido una trayectoria pública, y no se pueden comparar los casos".