PSOE Badajoz pide cooperación administraciones para acabar plantas invasoras en Guadiana

El Grupo Parlamentario Socialista, a través de los diputados nacionales del PSOE por la provincia de Badajoz, ha presentado una proposición no de ley sobre actuaciones para la recuperación y protección del río Guadiana para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados y que insta a que todas las administraciones cooperen para erradicar de plantas invasoras el mismo.



La proposición no de ley, que también insta a continuar con la ejecución de actuaciones de competencia estatal previstas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) sobre dicho río para el control y erradicación de todas las especies exóticas invasoras existentes a lo largo de su curso, ha sido presentada en rueda de prensa en la sede provincial del PSOE en Badajoz por los diputados socialistas en el Congreso por la provincia, Maribel García y Mariano Sánchez.



En su intervención, Maribel García ha señalado que el Guadiana a su paso por Badajoz se enfrenta tanto al camalote como a otra planta invasora como el nenúfar mejicano que "invade intensamente" su cauce a su paso por la capital pacense y sus alrededores, y que ambas hacen "peligrar" su ecosistema de flora y fauna o no permiten que se realicen actividades acuáticas, deportivas o turísticas.



Ante la "importancia" de este tema, en dicha proposición no de ley hacen hincapié en que en las competencias sobre el río son "compartidas" y que, por un lado, le corresponde a la Administración General del Estado a través de las confederaciones hidrográficas, en este caso la del Guadiana, el control de especies exóticas invasoras, además de tener competencias en la conservación y protección del agua como recurso.



Por su parte, la Junta de Extremadura también tiene competencias a través de la Dirección General de Medio Ambiente en la conservación de la biodiversidad silvestre y de la naturaleza de la región, mientras que conforme a los últimos pronunciamientos jurisprudenciales el Tribunal Supremo fija que corresponde a los ayuntamientos las actuaciones de mantenimiento y conservación de los cauces públicos que discurren por zonas urbanas, también como competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo.



De esta manera, ha continuado, los diputados del PSOE creen que hay que tener "muy claro" que para actuaciones futuras todas las administraciones "tienen competencias sobre la materia y por ello debe implicarse" en las acciones en el Guadiana a su paso por la provincia, y por eso en esta proposición no de ley solicitan, por un lado, al Estado y a la CHG que sigan con las actuaciones previstas, sobre lo cual ha adelantado que saben que la Confederación quiere que, antes de que finalice el año, el camalote quede erradicado en los 17 kilómetros "restantes que quedan".



Por otro lado, en la proposición, plantean impulsar, junto a las administraciones autonómicas y locales, las medidas encaminadas para erradicar también el nenúfar mejicano; y para evitar su "continuo rebrote", sobre lo cual ha puntualizado que la Confederación considera que dragar el río y erradicar "por completo" dicha planta supondría una inversión de unos 5 millones de euros, y trabaja para que ese dinero esté disponible a través de fondos europeos o de la "combinación de esfuerzos de las distintas administraciones".



También solicitan en la proposición no de ley impulsar estudios y proyectos en colaboración con los distintos actores socioeconómicos de la zona destinados a la recuperación y protección del río; y que existan convenios con las diferentes administraciones públicas para que se puedan acometer estas acciones y mejore la calidad del agua y se conserve el río en las "mejores condiciones posibles".



DETECCIÓN DEL CAMALOTE EN 2004



Por su parte, Mariano Sánchez ha explicado que esta proposición no de ley gira en torno a las actuaciones para la recuperación y protección del río Guadiana, que recorre unos 850 kilómetros entre España y Portugal y cuyo caudal se ha aprovechado tanto a nivel social como agrícola, además de dar nombre a su paso por la provincia pacense a la Denominación de Origen Ribera del Guadiana, que da cobertura a la producción vitivinícola de varias comarcas, o ser el Azud del Guadiana en Badajoz una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).



Según ha recordado, en 2004 se constata por primera vez en el término de Medellín la presencia de la especie invasora llamada jacinto de agua o camalote, que con los años se fue extendiendo a Mérida y a Badajoz llegando "peligrosamente" a los límites del Embalse de Alqueva; mientras que en verano de 2018 la invasión del mismo se expande a lo largo de 187 kilómetros desde Medellín a Alqueva, y en septiembre de ese año se elaboró el Plan de choque para la erradicación del camalote.



Ha destacado que la Unidad Militar de Emergencia (UME) se sumó a esta lucha en los meses de otoño y invierno, cuando la planta no prolifera, y que el "esfuerzo" de dicho plan supuso la retirada de 654.000 toneladas de camalote, una cantidad "muy importante pero insuficiente" con una inversión realizada hasta ahora por la CHG y el Ministerio de Transición Ecológica de 11 millones de euros, aparte del montante del Ministerio del Interior por dicha intervención de la UME.



Finalmente, ha mostrado la "preocupación" de los diputados socialistas por la provincia por este asunto, en torno al cual se han puesto en contacto y seguirán estándolo tanto con la CHG, como con la Delegación del Gobierno o la Junta de Extremadura para abordar esta problemática; a la vez que se ha mostrado "optimista" con que esta proposición no de ley salga adelante para su posterior debate en el Congreso.



Por último y a preguntas de los periodistas por las críticas del alcalde y senador por Badajoz, Francisco Javier Fragoso, sobre este asunto, García ha sostenido que, por que no aparezca una partida "exacta para ese tema" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), "no significa que no esté contemplado" y que las actuaciones de la CHG continuarán en el río en el conjunto de la provincia, a la vez que ha pedido a Fragoso que, en vez de preguntar y "quejarse", llegue a acuerdos y convenios entre administraciones para intentar erradicar este problema.