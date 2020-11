CCOO aborda en Badajoz la relación entre los ODS y la consecución de la igualdad

Ep./Rd.

La Jornada 'Igualdad en la Agenda 2030: Visión y propuestas sindicales' organizada por Comisiones Obreras Extremadura aborda este miércoles, día 4, en la ciudad de Badajoz la relación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la consecución de la igualdad, junto con cómo los elementos sindicales pueden posibilitar que se ponga fin a la diferencia de género a través de la educación o la negociación colectiva.



La jornada se inscribe en el proyecto 'Red ODS, nuevos enfoques, nuevas respuestas' de la Fundación 1º de Mayo a través de su Instituto Paz y Solidaridad y apoyado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid), en colaboración con CCOO de Extremadura y la Confederación Sindical de CCOO.



Asimismo, adoptará un formato mixto, con participación presencial de ponentes desde Badajoz, y online desde Madrid, y será retransmitida íntegramente en el canal de Youtube de CCOO, y en los perfiles de Facebook y Twitter de la Agenda 2030.



En declaraciones a los medios previas al inicio de la jornada, la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, ha señalado que Comisiones es una organización comprometida con la igualdad de género, como vienen "demostrando" a lo largo de su "dilatada historia", y que este miércoles adquiere un nuevo compromiso con los ODS, con los que ya trabajaban hace tiempo.



Según ha explicado, en esta jornada van a abordar los ODS y su relación con la igualdad de género, "una necesidad" en Extremadura, en el país, en Europa y en todo el mundo ante la cual "desde esta pequeña parte de ese mundo" quieren también trabajar en aras de esos objetivos que, como ha recordado, marca la Agenda 2030.



Unos ODS que, si al final se consiguen cumplir, posibilitarán erradicar la pobreza o mejorar la situación de hombres y mujeres en todo el mundo, sobre lo cual ha lamentado que hay países en los que "todavía" la discriminación y "casi" el esclavismo es una "realidad".



EDUCACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA



Con la celebración de esta jornada, ha continuado, también quieren reivindicar los elementos sindicales que "pueden llegar a poner fin a esa diferencia de género"; ante lo cual se ha referido a "elementos fundamentales" como la educación y la necesidad de la misma desde el prisma de la igualdad de oportunidades, además de hablar sobre políticas de género dentro de la escuela, coeducación o educar en valores "para, en cierto modo, cambiar la sociedad que estamos viviendo en este momento".



Y es que, para Chacón, la actual sociedad está "polarizada", "el odio parece que es el germen de todo" y la humanidad en su opinión se merece "otras oportunidades", mientras que en relación a la pandemia de Covid-19 ha alertado de que "puede hacer volver hacia atrás muchos derechos adquiridos", pero que "para eso también está el reto, las oportunidades".



Del mismo modo, ha sumado, junto a la educación, la importancia de la negociación colectiva y de elementos como los planes de igualdad, a la vez que ha resaltado como "fundamental" erradicar la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas porque en pleno siglo XXI "no se puede permitir todavía que mujeres mueran asesinadas en manos de sus parejas o exparejas" o "que haya violencia en los centros de trabajo a través de ese acoso".



"Desde Comisiones Obreras vamos a seguir luchando y peleando por modificar esa realidad porque tenemos las herramientas para hacerlo, y no es otra que la propia clase trabajadora y por supuesto también las instituciones, porque es verdad que se hacen las leyes pero las leyes también hay luego que cumplirlas y hacerlas cumplir", ha subrayado, junto con que se puede haber alcanzado en el país o en la zona occidental "la igualdad formal, pero no la real" dado que la precariedad laboral "se ceba" en las mujeres o hay "menores" reconocimientos salariales.



Por último, Encarna Chacón ha planteado que los fondos de recuperación europea favorecerán "paliar" este tipo de situaciones, por lo que "se tienen que mover" en el entorno de los ODS que proponen erradicar la pobreza o hablar de un trabajo "digno" y "decente" en "condiciones con salud laboral, con salarios dignos, con promoción, con la posibilidad de conciliar".



LAS ELECCIONES EN EEUU Y LA COOPERACIÓN



Por su parte, el director de la AEXCID, Ángel Calle, ha valorado la larga trayectoria de la Fundación 1º de Mayo en la lucha por las igualdades y ha destacado la vinculación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la igualdad de género y la acción sindical.

Así pues, Calle ha profundizado en la vinculación entre la necesidad de la cooperación internacional para salir de la crisis "de una manera homogénea y justa".

A su entender, "lo que está pasando en Estados Unidos es enormemente trascendental y nosotros desde la Junta de Extremadura, y yo en este caso desde la Agencia Extremeña de Cooperación, lo que quiere poner encima de la mesa, lo que quiere es reconocer la capacidad de las fuerzas sindicales de clase"

A su vez, el responsable ha solicitado "un mayor esfuerzo" en la recuperación de las bases sociales "para tener solidez ante los momentos de incertidumbre globales que vive la sociedad", según informa la Junta en una nota de prensa.

Asimismo, el director de la AEXCID se ha mostrado partidario de que la Agenda 2030 y la cooperación internacional “sean las nuevas grandes banderas sindicales”, ha sentenciado.