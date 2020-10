Fragoso entiende la decisión de Portugal de limitar la movilidad durante Todos los Santos

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha reconocido que entiende la decisión tomada por el Gobierno de Portugal de limitar la movilidad entre municipios coincidiendo con el puente de Todos los Santos, dadas las cifras de contagios de Covid-19 que está presentando el país luso en los últimos días.

"Entiendo lo que va a hacer Portugal y me gustaría que no tuviera que estar en las circunstancias que lo obligan, pero entiendo que efectivamente hay una absoluta correlación entre la movilidad y el número de casos que salen", ha aseverado el regidor de esta ciudad fronteriza, al tiempo que ha abundado en este sentido en que "en momentos determinados hay que tomar decisiones".

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por su valoración ante el hecho de que Portugal haya restringido la movilidad entre sus municipios de cara al puente de Todos Los Santos y si cree que debería haber un aislamiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

"Al alcalde lo que le gustaría es que no hubiera covid, y al alcalde lo que le gustaría es que hubiera una vacuna, a partir de ahí las medidas que nos marquen la autoridad sanitaria son las que todo el mundo tenemos que asumir por la responsabilidad que nos conlleva que la salud es lo primero", ha recalcado en primer lugar.

A este respecto, ha apuntillado que la movilidad en fechas determinadas, como en este caso el puente de Los Santos, "nos obliga a tomar medidas especiales a todo el mundo", a la vez que ha expuesto que en este tema cada persona puede tener su opinión particular y que, si de algo está "seguro", es que no es experto en materia sanitaria.

De este modo, ha concluido Fragoso, daría una opinión "puramente informal y poco profesional sobre qué es lo que se debe hacer" cuando lo que se debe transmitir a la opinión pública es que "frente al bicho estamos todos unidos"; aunque ello "no significa" que no se traslade en el caso de que se crea que quien toma las decisiones "se está equivocando", en cuyo caso no se contribuye a "mejorar" la situación.

El alcalde de la capital pacense ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en las antiguas Casas Consistoriales en la que ha presentado la base de datos de la ciudad de Badajoz para la atención social.