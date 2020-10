PP urge a Vara que reclame el hospital Don Benito-Villanueva en Conferencia de Presidentes

Ep.

El Partido Popular de Extremadura ha exigido al jefe del Ejecutivo autonómico, Guillermo Fernández Vara, que reclame el hospital de Don Benito-Villanueva el próximo lunes, 26 de octubre, en la Conferencia de presidentes autonómicos prevista en Madrid.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha recordado que dicha Conferencia contará con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y ha exigido a Vara que en la misma, "levante la mano y que diga: 'oiga yo tengo necesidades en Extremadura urgentes de carácter básico, prioritarias para los ciudadanos, necesarias para la recuperación económica y para superar la pandemia como es un hospital en la zona de Tierra de Barros".

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en Don Benito, acompañado de la portavoz de Sanidad, Elena Nevado, y los presidentes del PP local en Don Benito, Ángel Luis Valadés, y Villanueva de la Serena, Manuel Lozano, en la que el portavoz adjunto de los 'populares' en la Asamblea ha tildado dicho hospital como una "necesidad" que "no solamente es de la comarca sino que ya abarca a toda Extremadura".

En calidad de portavoz de Hacienda y Presupuestos del Grupo Parlamentario Popular, ha recordado que en estos momentos se han puesto en marcha una serie de mecanismos de financiación desde la Unión Europea que, para el PP extremeño, son "una oportunidad de oro para de una vez financiar la construcción de este hospital", tras la aprobación en julio por parte del Consejo Europeo de una serie de medidas financieras destinadas a la recuperación económica de los países miembros de la UE.

Dentro de esas medidas, ha detallado, se encuentra el mecanismo de los fondos 'Next Generation' dotado con más de 750.000 millones de euros para toda la Unión Europea y dentro del mismo a su vez el programa denominado 'React', con 10.000 millones para las comunidades autónomas y que ha tildado como "el idóneo para la financiación de la construcción de nuestro hospital", al ser fondos destinados a apoyar operaciones para afrontar la pandemia o para preparar una recuperación de la economía.

Dicho programa cuenta con dos tipos de fondos, los Feder que "fundamentalmente y tradicionalmente se han destinado a la financiación de inversiones" y el Fondo Social (FSE) dirigido a financiar programas de empleo y programas sociales; y, en concreto, los Feder van a ir destinados "a inversiones en productos y servicios para sistemas de salud, inversiones que proporcionen servicios básicos a la ciudadanía, y también medidas económicas para contrarrestar los efectos de la crisis".

Así, para Hernández Carrón se trata de "un guante para Extremadura", aunque dicho programa React no está territorializado, razón por la cual y dado que Extremadura es región objetivo uno ha preguntado a Vara que cuantía de esos 10.000 millones pueden corresponder a la comunidad extremeña, a la vez que ha tachado de "primordial" que la Junta "luche por conseguir los fondos necesarios para este hospital".

En este mismo sentido, ha pedido a Vara que "haga su trabajo", y que recuerde que Extremadura es región objetivo uno, que la comarca de Las Vegas Altas de la zona de Don Benito-Villanueva "tiene una necesidad en materia sanitaria" y que la región extremeña "ha estado peor tratada que otras comunidades autónomas en los fondos covid", como también le ha instado a que "alce la voz, que no se sumiso con el Gobierno de Sánchez" como "hasta ahora" y reclame en dicha conferencia este hospital en el que "no han movido absolutamente nada" en los últimos seis años.

EL HOSPITAL NO PUEDE ESPERAR

En un sentido similar, Elena Nevado ha incidido en que "hay una necesidad real en esta comarca de que este gobierno reaccione" y ha defendido que ni el hospital de Don Benito-Villanueva ni la sanidad pueden "esperar", aunque teme que los extremeños "lo que no pueden esperar es nada de este gobierno".

"Que la sanidad está en crisis lo dicen los propios médicos y el gobierno extremeño, el señor Vergeles y el señor Vara no tienen una respuesta ante esta situación crítica en un momento tan delicado como el que nos ocupa como es el de la pandemia", ha apuntillado, junto con que una de las comarcas "más castigadas" es la de Don Benito-Villanueva, donde las listas de espera que tienen que soportar sus vecinos "siguen siendo terroríficas", mientras que la Junta "no reacciona porque no contrata personal, que sería lo necesario".

Al respecto, ha recordado que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, anunció "a bombo y platillo" en junio que iba a reforzar la Atención Primaria en un 100 por cien y que a la citada comarca le "tocaron" 888 contratos; sobre lo cual ha lamentado que de los técnicos de cuidados de Enfermería que fueron contratados, 180, "no queda ninguno" y "todos acabaron su contrato el 30 de septiembre"; o que los médicos de familia contratados tampoco están ya en activo, a excepción de uno, y ocho que van acabar el 30 de noviembre.

Ante ello, Nevado ha reivindicado que la Junta "pase de la sumisión a la acción, que no sea el vocero del Gobierno de Sánchez porque los extremeños merecen una respuesta de un gobierno que no gobierna" y "que está preso de las políticas que sostienen en el Gobierno de España a Pedro Sánchez".

"Los extremeños de Don Benito y Villanueva y de toda esta comarca no merecen el olvido del gobierno de Vara, no merecen el olvido del consejero Vergeles", ha abundado.

Por su parte, tanto Valadés como Lozano han coincidido en que dicho hospital es una "causa común" tanto de Villanueva de la Serena y Don Benito como del conjunto de la comarca, y han sostenido que los mencionados fondos europeos son "una posibilidad real más que nunca" que "no" quieren que "se deje pasar".

Finalmente, Valadés ha confiado en que dichos fondos europeos son "la mejor posibilidad" de que "se haga realidad esa promesa del año 2005 que se ha ido alargando en el tiempo hasta hoy", y ha recordado que se ha anunciado en varias ocasiones la licitación de este nuevo hospital comarcal, pero "hasta ahora nunca se ha producido la misma" y que la última fue el pasado mes de septiembre por parte de Vergeles.