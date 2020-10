El PSOE de Badajoz pide arrancar los setos del aparcamiento del Baluarte de San Pedro

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido este martes que se arranquen los setos del aparcamiento del Baluarte de San Pedro, en relación a lo cual ha planteado que "no es la opción" que quieren, pero que, tras invertir varias veces, la falta de cuidado en el ajardinamiento resulta "evidente" y se traslada una imagen de la ciudad "bochornosa".

A través de una nota de prensa, el Grupo Socialista "da por imposible" al equipo de Gobierno local a la hora de mantener zonas recuperadas del patrimonio municipal, y ha detallado que en el aparcamiento del Baluarte de San Pedro ya se ha intervenido en al menos tres ocasiones; la primera en 2013 y la última en 2018, "gastando mucho dinero" pero "con un resultado fatídico": "obra degradada, terreno desgarrado y erosionado y zona ajardinada seca".

Así pues, continúa, los setos de ciprés a ras de suelo, que sirven como separadores de vehículos están secos y terminarán desapareciendo "quedando paradójicamente" el esqueleto de la conducción del agua por goteo; sobre lo cual ha criticado que "no puede ser que las tareas de mantenimiento no existan" y que "cuando se actúa es para un adecentamiento completo a un alto coste, como ocurrió en enero de 2018 después de un deterioro que daba vergüenza ajena".

"Hasta dónde llegará la situación que no solo el PSOE da por imposible al equipo de gobierno en tareas de mantenimiento, sino que todas las asociaciones de la ciudad ya no reclaman nada para esta zona, hartas de hacerlo", han sostenido los socialistas, que no quieren más gastos, salvo para eliminar "lo que está peor" y sustituirlo por separaciones en el área del parking que no necesiten atención, además de incluir algunos bancos de forja.

No obstante, no solo el parking presenta un "mal estado", puesto que los taludes del Baluarte de San Pedro aparecen con tierra desnuda, sin apenas vegetación, con cuerdas hechas jirones.

A este respecto, creen que se podía haber realizado un "esfuerzo" para evitar que las rampas se convirtieran en terraplenes sin capas drenantes.

Para el PSOE, "realmente tiene 'mucho mérito' que hayan sido capaces de dejar que se seque el romero rastrero de los taludes, que le ponen goteo y se lo dejan secar y eso que es capaz de sobrevivir en el desierto de Atacama" y "se ha secado porque no lo han regado nunca y porque la planta crece en tierra y no sobre la zahorra, cascotes y restos de excavación que aprovecharon de la obra".

Finalmente, el Grupo Socialista ha señalado que los 7.300 metros cuadrados de esta área "llena de historia merecen otro trato y atención" y que la falta de mantenimiento "empaña" las inversiones en patrimonio.